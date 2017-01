“Eu nu m-am dus cu o lista, i-am aratat-o premierului si i-am spus sa fie de acord. Cel putin cinci nume de pe aceasta lista au fost propunerile lui si mi se pare normal”, a afirmat Liviu Dragnea. Liderul PSD a sustinut ca din prima formula guvernamentala, in cazul in care ar fi fost acceptata Sevil Shhaideh, ar fi facut parte Mihai Tudose, Georgian Pop, Marius Nica si Adrian Tutuianu, conform News.ro.

“In prima formula guvernamentala, daca ar fi fost acceptata doamna Sevil Shhaideh, erau cativa colegi care ar fi facut parte din acel guvern, colegi carora eu le-am cerut in noua formula a guvernului condus de Sorin Grindeanu sa ramana in echipa cu mine la Parlament si la partid pentru monitorizarea activitatii Guvernului, si ma refer la Mihai Tudose, Gabriel Vlase, Georgian Pop si Marius Nica. In prima formula, era la Dezvoltare Regionala Adrian Tutuianu, i-am cerut sa accepte sa nu mai faca parte din aceasta echipa pentru ca am tinut neaparat ca la Dezvoltare Regionala sa mearga Sevil Shhaideh”, a precizat Liviu Dragnea.

Sursa foto: Agerpres Foto