Iohannis va avea miercuri, la Strasbourg, o intalnire cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului. In cadrul acestei intalniri, seful statului va cere un "punct de vedere clar" cu privire la OUG-urile pe tema gratierii si modificarii legislatiei penale, in conditiile in care majoritatea parlamentara invoca decizii ale CEDO pentru a promova aceste acte. Potrivit surselor citate, presedintele va dori sa obtina, prin consilierii sai, si informatii de la CEDO cu privire la decizia pilot de sanctionare a Romaniei in cazul conditiilor din penitenciare, conform News.ro.

Sursa foto: Agerpres Foto