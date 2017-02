Parlamentarii PNL si USR au afirmat ca sunt de acord cu solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, care este „justificata” si „intemeiata”, in timp ce deputatul UDMR Marton Arpad a sustinut ca ar trebui sa existe mai multe detalii in ceea ce priveste intrebarea la care urmeaza sa raspunda romanii, in caz contrar s-ar ajunge la „neglijenta in serviciu”, conform News.ro.

Deputatul PNL Gabriel Andronache a afirmat, in acdrul dezbaterii din Comisiile juridice, ca solicitarea presedintelui Klaus Iohannis este „justificata si intemeiata” pe dispozitiile articolului 90 din Constitutie.

„Grupul PNL va solicita emiterea unui raport care sa contina un punct de vedere favorabil organizarii referendumului national pe tema cuprinsa in scrisoarea presedintelui Romaniei, respectiv continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii institutiei publice. Din punctul nostru de vedere, solicitarea este justificata si intemeiata pe dispozitiile articolului 90 din Constitutia Romaniei”, a precizat deputatul PNL.

Si deputatul UDMR Marton Arpad a luat cuvantul, afirmand ca ar trebui sa existe mai multe detalii despre intrebarea la care urmeaza sa raspunda romanii. „In conceptia noastra, aceasta formulare pe care am primit-o inseamna si punerea ordinii in cazul functionarii justitiei, punerea in acord cu deciziile CCR a Codurilor penale, ca atare suntem pentru. Insa, din punctul nostru de vedere, in momentul cand se cere avizul Parlamentului, inseamna ca cel caruia i se cere un aviz de orice natura trebuie sa stie in cunostinta de cauza in legatura cu ceea ce se doreste de la persoana respectiva, adica ceea ce va urma sa se faca. Altfel, ajungem la neglijenta in serviciu. Ca atare, avand in vedere ca textul pe care l-am primit nu contine o intrebare, ci un enunt foarte larg, ar fi bine sa avem intr-o forma sau alta o formulare care sa trimita la ideea ca aceasta consultare sa aiba o singura intrebare si cu textul exact cu care am fost sesizati de domnul presedinte, si nu de alta natura. Deci, aviz favorabil cu niste observatii legate de cum ar trebui sa decurga acest referendum”, a subliniat deputatul UDMR.

Deputatul USR Ionut Stelian Cristian a declarat, la randul sau, ca parlamentarii Uniunii Salvati Romania sunt de acord cu solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, care este „oportuna”. Grupul parlamentar USR a solicitat emiterea unui raport favorabil acestei solicitari a presedintelui Romaniei. ”Avand in vedere ca avem de a face cu o prerogativa esentiala pentru democratie, aceea a presedintelui de a solicta un referendum, aceasta solicitare este oportuna”, a afirmat deputatul USR.

Ionut Stelian Cristian a mai spus ca nu suntem in faza procedurala in care presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa anunte intrebarea referendumului. „Nu suntem in faza procedurala in care presedintele trebuie sa anunte intrebarea, ci doar tema. Trebuie sa emitem un punct de vedere care are in vedere bunele practici parlamentare, aviz favorabil sau nefavorabil”, a completat deputatul USR. Presedintele Comisiei juridice din Senat, Serban Nicolae, a precizat, la randul sau, ca organizarea acestui referendum va costa aproximativ 250 milioane lei, dar sunt intrunite toate cerintele prevazute de lege.

Presedintele Klaus Iohannis a declansat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema. "Marti, 24 ianuarie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a declansat, in conformitate cu prevederile art. 90 din Constitutia Romaniei, procedura privind organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", anunta Administratia Prezidentiala.

Scrisoarea pe tema referendumului a fost transmisa presedintilor celor doua Camere, solicitand consultarea Parlamentului cu privire la problema sus mentionata. Potrivit Legii referendumului, Parlamentul are la dispozitie 20 de zile sa dea un aviz consultativ pentru referendumul convocat de catre presedinte. In cazul in care termenul de 20 de zile este depasit, procedura de consultare se considera a fi indeplinita.

