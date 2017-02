Conform unor surse parlamentare, s-au inregistrat 161 de voturi ”pentru”, 8 voturi ”impotriva”, iar 33 au fost anulate. Pentru caderea Guvernului, erau necesare voturile favorabile a 233 de parlamentari.

Votul a fost secret, exprimat prin bile. Parlamentarii PSD, ALDE si UDMR s-au abtinut de la vot. Deputatii si senatorii care au semnat motiunea nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea in Parlament. Motiunea a fost semnata de parlamentarii PNL si USR si sustinuta si de PMP.

Sursa foto: Shutterstock/EmiliaUngur