”De cand am venit la Ministerul Justitiei, mi-am propus si am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente si destul de sensibile. Asa cum ati vazut si dumneavoastra, toate initiativele asumate sunt legale si constitutionale. Proiectele propuse s-au aflat in dezbatere publica, organizata de Ministerul Justitiei, iar acum sunt in dezbatere parlamentara. Cu toate acestea, pentru opinia publica nu a fost suficient, drept pentru care am hotarat sa imi inaintez demisia din functia de ministru al Justitiei”, a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria. Declaratia prin care acesta si-a anuntat demisia a durat 45 de secunde, dupa care Iordache a plecat fara a raspunde la vreo intrebare a jurnalistilor.

Sursa foto: Agerpres Foto