UPDATE ora 14.30 Fostul deputat Petre Roman a declarat joi, pentru News.ro, ca decizia instantei supreme potrivit careia a depus prea tarziu contestatie fata de raportul ANI care l-a declarat incompatibil cu functia este „o eroare”, motiv pentru care intentioneaza sa „revizuiasca” aceasta chestiune printr-o noua actiune in justitie.

"Pentru mine este clar ca e vorba de o eroare si, asa cum a rezultat din intregul ansamblu al masurilor care s-au luat si al dovezilor pe care eu le-am furnizat, in consecinta, revizuiesc aceasta eroare tot in justitie. Eroarea aceasta pe care o constat acum, care nu schimba tot aspectul de justitie de pana acum, inseamna ca am fost tot timpul in situatia de a dezbate, de a ma apara in justitie si merg mai departe pentru revizuirea acestei erori. Cer revizuirea acestei erori tot in justitie pe o alta cale”, a precizat Petre Roman.

Chestionat care ar fi aceasta cale, fostul deputat a spus: „Calea o stabilesc avocatii, nu sunt eu cel in masura. Dar ea exista, asta este important”.

ICCJ a decis, joi, definitiv, ca fostul deputat Petre Roman a depus prea tarziu contestatia fata de raportul Agentiei Nationale de Integritate, care l-a declarat incompatibil cu functia, anuland o hotarare a Curtii de Apel Bucuresti care ii dadea castig de cauza fostului premier.

”Admite recursul declarat de parata Agentia Nationala de Integritate impotriva sentintei din 22 aprilie 2016 a Curtii de Apel Bucuresti. Caseaza sentinta civila recurata si, rejudecand: Admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei, invocata de parata prin intampinare. Respinge contestatia formulata de reclamantul Petre Roman impotriva Raportului de evaluare nr. 10447/G/II/12.03.2014 intocmit de parata Agentia Nationala de Integritate, ca tardiv formulata. Definitiva”, se arata in minuta judecatorilor de la instanta suprema, potrivit News.ro.

Petre Roman a fost gasit incompatibil de catre ANI in 2014. Agentia anunta ca Petre Roman este in incompatibilitate din 20 decembrie 2012, intrucat in mandatul de deputat a avut si calitatea de persoana fizica autorizata la “Roman V. Petre Persoana Fizica Autorizata”.

In aprilie 2014, Petre Roman a contestat raportul ANI, insa a depus cererea de anulare a raportului la Tribunalul Bucuresti, in conditiile in care instanta competenta sa judece astfel de cauze este Curtea de Apel Bucuresti.

Astfel, in ianuarie 2015, Tribunalul Bucuresti i-a respins cererea. ANI a inceput in acel moment o lunga corespondenta cu Parlamentul, in care a cerut vacantarea postului de deputat detinut de Petre Roman, pe motiv ca decizia de incompatibilitate a ramas definitiva, nefiind atacata in termenul legal.

Intre timp, Petre Roman a continuat seria de sesizari si contestatii, insa, dupa lungi tergiversari - care au culminat cu sanctionarea contraventionala a deputatilor din Comisia juridica, cu 2.000 de lei pentru fiecare membru, avand in vedere neaplicarea unei decizii a instantei - Camera Deputatilor a votat, in februarie 2015, incetarea de drept a mandatului lui Petre Roman.

Ulterior, fostul deputat PNL a castigat o prima batalie in fata Curtii de Apel Bucuresti, care i-a acceptat o sesizare si a admis, pe 22 aprilie 2016, cererea lui de anulare a raportului Agentiei Nationale de Integritate din 12 martie 2014 prin care s-a constatat ca a fost in incompatibilitate, insa decizia nu a fost definitiva.

In aceste conditii, Petre Roman a sesizat Camera Deputatilor, afirmand ca vacantarea mandatului sau nu a fost legala. In iunie 2016, Comisia juridica a transmis un punct de vedere conducerii Camerei potrivit caruia incetarea mandatului de deputat al lui Roman nu s-a facut in conditii legale.

In septembrie 2016, plenul Camerei Deputatilor a adoptat, in premiera, un proiect de Hotarare potrivit caruia Petre Roman isi reia mandatul de deputat, dupa mai bine de un an. Proiectul de Hotarare a fost adoptat cu 216 voturi ”pentru” si o abtinere.