Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, in Comitetul Executiv National al PSD, care s-a reunit joi.

Pentru ca o motiune de cenzura sa treaca este nevoie de 233 de voturi in plenul reunit al Parlamentului, iar PSD si ALDE au impreuna 247 de parlamentari, nefiind astfel nevoie de sustinere din partea altor grupuri, scrie News.ro.

In acest moment, PSD are 221 de parlamentari, PNL are 98, USR are 43, UDMR are 30, ALDE are 26, la fel ca PMP, minoritatile au 17, iar alti 3 parlamentari sunt neafiliati. PSD si ALDE au astfel impreuna 247 de parlamentari, peste numarul necesar pentru a darama Guvernul.

Nu este clar cum se va pozitiona opozitia, PNL, USR si PMP, dar nici UDMR si minoritatile nationale. In privinta opozitiei, nu au existat declaratii oficiale pe aceasta tema, in timp ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu a vrut sa comenteze posibilitatea unei motiuni de cenzura. Intrebat daca UDMR va vota o motiune de cenzura, in baza protocolului de colaborare parlamentara semnat cu PSD, el a afirmat ca astfel de lucruri vor fi decise in cazul in care se va ajunge la o asemenea situatie.

USR a transmis ca solutia trebuie sa fie declansarea alegerilor anticipate. PNL a refuzat sa precizeze pozitia, spunand ca asteapta rezolvarea crizei mai intai.

Dupa depunerea motiunii de cenzura, ea trebuie citita in plenul comun al Parlamentului in cel mult 5 zile, iar dezbaterea si votul trebuie sa aiba loc cel tarziu la trei zile dupa aceea.

Astfel, daca motiunea de cenzura va fi depusa luni, ea va fi votata cel mai probabil lunea sau martea viitoare.

Liderii PSD au discutat, joi, si despre excluderea lui Sorin Grindeanu din partid, avand in vedere deciziile luate de el in ultimele 24 de ore, insa simpa excludere nu ar rezolva criza guvernamentala, pentru ca nu ar atrage dupa sine si plecarea sa din functie, scrie News.ro.

Premierul Sorin Grindeanu a transmis un mesaj pe Facebook inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, in care le cere social-democratilor sa "cantareasca bine" deciziile pe care le vor lua, pentru ca exista "riscul iminent" ca PSD sa piarda guvernarea. El da asigurari ca "nu se agata de functie".

Sedinta Comitetului Executiv National al PSD a inceput, joi, la sediul social-democratilor din Bucuresti. Liderii PSD au spus, inaintea sedintei, ca vor decide un inlocuitor pentru premierul Sorin Grindeanu, fiind discutate si variante precum excluderea din partid a actualului premier si depunerea unei motiuni de cenzura. Jurnalistii nu au acces in sediul PSD, fiind tinuti in fata portii.

In ce conditii se depune o motiune de cenzura

Camera Deputatilor si Senatul pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor, potrivit articolului 113 din Constitutie.

Motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua camere in cel mult 5 zile de la data depunerii, iar dezbaterea motiunii de cenzura are loc dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.

Data si locul sedintei comune in care au loc prezentarea, dezbaterea si votul asupra motiunii se comunica Guvernului de catre presedintele Camerei Deputatilor, cu 24 de ore inainte ca aceasta sa aiba loc, se mai arata in Regulamentul celor doua camere.

Dupa prezentarea motiunii de cenzura de catre deputatul sau senatorul desemnat de initiatorii acesteia, presedintele de sedinta comuna da cuvantul prim-ministrului sau, dupa caz, membrului Guvernului care il reprezinta, pentru prezentarea pozitiei Guvernului.

Urmeaza interventii ale deputatilor si senatorilor, in ordinea inscrierii lor la cuvant. Dupa incheierea dezbaterilor se voteaza motiunea de cenzura, prin vot secret cu bile. Presedintele sedintei comune anunta rezultatul votului, consemnat in procesul-verbal incheiat in acest scop.

Daca motiunea de cenzura este respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.

Potrivit art. 114 din Constitutie, daca motiunea de cenzura este adoptata, Guvernul este demis.

