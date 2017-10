Intr-un dialog cu Robert Turcescu, fostul ministru Eugen Teodorovici a declarat ca are o diploma de master de la Academia Nationala de Informatii, insa nu stie de ce a primit-o, fiind insa convins ca o merita, scrie Hotnews.ro.

Turcescu: Ma uimeste domnule Orlando Teodorovici. Pai nu aveti si dvs o intersectie cu baietii aia din servicii?

Teodorovici: Eu personal?

Turcescu: Da. N-ati trecut pe la scoala lor pe-acolo?

Teodorovici: Eu am o diploma de la Academie...

Turcescu: Care Academie?

Teodorovici: Pai spuneti dvs, ati fost cel mai perspicace. Vedeti ca v-ati dat de gol, cum ati muscat din capcana...

Turcescu: Ce diploma?

Teodorovici: Pe trei luni de zile, este un curs postuniversitar.

Turcescu: Dar care Academie?

Teodorovici: O academie, nu stiu cum ii zice... Academia de...

(intervine cineva: Academia Nationala de Informatii a SRI)

Turcescu: Asa!

Teodorovici: Am o diploma de master sau ce este el, curs postuniversitar, unde nu am fost nici macar o data.

Turcescu: Pai si cum ati luat diploma?

Teodorovici: Nu stiu, intrebati-i pe cei care mi-au dat diploma.

Turcescu: Pai de ce v-ati dus sa o luati?

Teodorovici: Nu, mi s-a adus, nici macar n-am luat-o eu. Mi s-a dat, da, pur si simplu.

Turcescu: Dar de ce v-au dat diploma aia?

Teodorovici: Probabil ca merit.

Moderator: Dar cine v-a contactat sa va dea o diploma?

Teodorovici: Nu, diploma a venit la finalul acelor trei luni de zile. La care, recunosc, eu n-am fost.

Reactia Academiei Nationale de Informatii

Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul” a transms, miercuri, ca Eugen Teodorovici a absolvit Colegiul National de Informatii in 2013, fiind vorba despre un curs postuniversitar de 45 de zile.

"Eugen Teodorovici a absolvit Colegiul National de Informatii in 2013, un curs postuniversitar de 45 de zile dedicat civililor. Senatul actual al Academiei Nationale de Informatii Mihai Viteazul (ANIMV) s-a autosesizat pentru a verifica conditiile de absolvire in cazul domnului Teodorovici. Va informam ca rezultatul acestor verificari va fi comunicat public pe site-ul ANIMV", se arata in comunicatul emis de Academia de Informatii.

