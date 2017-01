Andrei Pogonaru, fiul omului de afaceri Florin Pogonaru si dezvoltator al proiectului Veranda Mall din cartierul Obor, pregateste o investitie de 50 de milioane de euro pentru a aduce prima scoala dupa modelul din Vest si in Romania, plan pe care isi doreste sa il demareze din cursul acestui an.

Dupa ce a vazut ca marea majoritate a comunitatii online critica dezvoltarile comerciale care au ajuns sa ia locul fabricilor, incurajat intr-un anumit fel si de educatia primita in Marea Britanie, Andrei Pogonaru s-a gandit serios la dezvoltarea unei scoli dupa modelul vestic.

“Vreau sa dezvolt o scoala, dupa modelul intalnit in Marea Britanie. Avem multa experienta in zona serviciilor educationale, prin dezvoltarea unor proiecte cum este cazul ECDL, Euroaptitudini etc. (…) M-am gandit sa fie un proiect in zona de nord, spre Bucurestii Noi. Ideea este ca aceasta scoala sa nu se afle la o distanta mai mare de 30 de minute de casa elevului. Noi vom dezvolta structura, dar purtam discutii avansate si pentru a aduce si operatorul in Romania”, a declarat Andrei Pogonaru.

Proprietarul centrului comercial Veranda Mall Obor spune ca investitia necesara pentru dezvoltarea scolii s-ar ridica la aproximativ 50 de milioane de euro, iar lucrarile ar trebui sa demareze in cursul acestui an.

“Este o investitie pe termen lung. Este un plan in care iti stii veniturile pentru urmatorii 12 ani si ai o serie de implicatii cu un puternic impact social. Va fi un proiect in care 60% ar urma sa fie cadre didactice locale, iar diferenta, acoperita de profesori straini. Profesorii de afara sunt costisitori, insa cred ca profesorii romani pot preda la un nivel inalt, dar sunt prost platiti. Ei vor invata sa aplice aceste noi moduri de predare si in Romania”, este sigur fiul omului de afaceri Florin Pogonaru.

Proiectul ar urma sa beneficieze de un bufet generos, de un camin, dar si afterschool. (…) In anul 2017 vom incepe lucrarile, iar termenul de finalizare ar urma sa fie pana in 2020”, a conchis Andrei Pogonaru.

Cel mai important proiect dezvoltat de Andrei Pogonaru pana in prezent in Romania este Veranda Mall Obor, cel mai asteptat proiect comercial de pe finalul anului trecut, care si-a deschis portile pentru publicul larg la sfarsitul lunii octombrie.

Centrul comercial Veranda Mall are o suprafata de 30.000 mp si include aproximativ 100 de centre comerciale. Principalele ancore ale centrului comercial sunt hipermarketul Carrefour (7.500 mp) si retailerul de moda H&M (2.200 mp), dispus pe doua etaje.

Pe langa planurile dezvoltarii unei scoli si extinderii proiectului Veranda Mall, Andrei Pogonaru se gandeste inclusiv la dezvoltarea unui al doilea proiect comercial, similar cu cel din cartierul Obor, intr-o alta zona cheie a Capitalei, dar inca analizeaza optiunile si cauta teren pentru acest proiect ambitios.

Sursa foto: Udrescu Ovidiu | Udr Photography