Immofinanz, unul dintre cei mai importanti investitori imobiliari din Romania, a inchiriat peste 80.000 mp din portofoliul sau de birouri din Bucuresti in anul financiar precedent scurtat (intervalul mai-decembrie 2016), echivalentul a 10.000 mp pe luna in perioada mai - decembrie 2016.

Suprafata reprezinta peste 40% din portofoliul de proprietati de birouri finalizate. Acordurile cu chiriasi noi si extinderile unor parteneriate existente acopera aproximativ 60% din suprafata totala inchiriata, iar numeroase alte contracte au fost prelungite.

„Pentru anul financiar anterior, aveam stabilite obiective foarte ambitioase si, cu toate acestea, rezultatele obtinute in Romania au depasit asteptarile. Suntem incantati sa intampinam numerosi chiriasi noi in cladirile noastre de birouri din Bucuresti, companii ce activeaza intr-o gama variata de sectoare. Este remarcabil faptul ca, din suprafata totala inchiriata anul trecut in Bucuresti, care a atins un nivel record conform rapoartelor din piata, aproximativ unul din cinci chiriasi au ales proprietatile Immofinanz”, a spus Sorin Visoianu, country manager operations Romania la Immofinanz..”

Immofinanz inchiriaza circa 8.000 mp pentru Harman pentru zece ani: Metroffice, 50% inchiriat

In perioada mai - decembrie 2016, Immofinanz a semnat acorduri cu chiriasi noi pentru suprafete de birouri de peste 47.000 mp.

Printre cele mai importante parteneriate se numara cele pentru prima cladire a complexului Metroffice, care este in prezent ocupat in proportie de peste 50%.

Compania americana Harman, care proiecteaza si realizeaza produse si solutii conectate pentru producatori auto, consumatori si companii din intreaga lume, a semnat un contract de inchiriere pentru 7.700 mp in Metroffice, pentru o perioada de peste zece ani. Harman va beneficia de un sediu personalizat in Metroffice, care va include spatii de birouri, showroom, spatii de depozitare, precum si un laborator auto subteran. In plus, si constructorul austriac PORR Construct, a ales sa isi stabileasca aici sediul, pe o suprafata de peste 1.800 mp.

De asemenea, au fost semnate acorduri cu jucatori importanti din numeroase sectoare: media (Ringier, pentru 2.400 mp in Iride Business Park si Sinevizyon, pentru 2.000 mp in Pipera Warehouse), retail (Kaufland, pentru peste 2.000 mp in Pipera Warehouse) si servicii office-shared (Regus, pentru 1.500 mp in Iride Business Park).

Prelungirile si extinderile acordurilor existente securizeaza portofoliul pana la cinci ani.

Numerosi chiriasi Immofinanz din sectorul office au ales sa prelungeasca si sa extinda acordurile existente in cele opt luni ale anului financiar scurtat 2016, pentru suprafete totale de aproape 33.000 mp.

Multe dintre aceste companii sunt partenere IMMOFINANZ de aproximativ zece ani: unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul telecom si-a prelungit contractul pentru aproape 11.000 mp in cladirea Pipera I; de asemenea, ING a extins acordul existent si a sporit suprafata inchiriata la 10.800 mp in myhive S-Park.

Printre cele mai importante proiecte ale Immofinanz la nivel local se numara Iride Business Park, S-Park, Victoria Park, Global Business Center, North Center, Baneasa Airport Tower, dar si proiectul Metroffice, aflat in plin proces de constructie.

Immofinanz este unul dintre cel mai mari dezvoltatori imobiliari din Romania, pe o piata pe care mai sunt activi jucatori precum NEPI, Globalworth sau Genesis Development, compania omului de afaceri Liviu Tudor.