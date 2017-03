Legea propusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, in ideea aplicarii unei cote de TVA de 0% pentru "livrarea locuintelor, inclusiv a terenului pe care sunt construite, catre persoane fizice", in scopul "facilitarii accesului populatiei la o locuinta fara suportarea TVA", incalca Directiva europeana 2006/112 care reglementeaza sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. Potrivit acesteia, statele membre pot aplica cel mult doua cote reduse de TVA si acestea nu pot fi mai mici de 5%.

Pe piata rezidentiala din Romania se aplica deja o cota redusa de TVA, in valoare de 5%, la cumpararea unei locuinte nou-construite - de aceasta facilitate un cumparator poate beneficia insa doar o data si doar pentru un imobil cu un pret de pana la 450.000 de lei (adica aproximativ 100.000 de euro). Pentru restul tranzactiilor, se aplica cota normala de TVA, de 19%.

"Propunerea este evaziva, lasa loc de interpretare si, in ciuda numeroaselor discutii pe acest subiect, pana acum nu este clar in ce conditii s-ar putea aplica implementarea TVA de 0%", subliniaza Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro. Dincolo de nuantele legii si de potentialele efecte ale acesteia, atat asupra pietei imobiliare si a constructiilor, cat si asupra bugetului de stat, se pune problema neconcordantei cu reglementarile UE.

Premierul Sorin Grindeanu etse foarte increzator, fapt ce reiese si din ultimele sale declaratii: "Proiectul legii TVA zero, care e in Parlament in acest moment, pentru livrarea de locuinte pentru persoanele fizice are sustinerea Guvernului. Daca vorbim cu un finantist, asa cum ii stim cu totii, care stau si doar aduna plusuri si minusuri fara sa vada efectele secundare, prima impresie a unui finantist e ca o sa avem un minus important la buget. Daca, in schimb, vorbim de efectele intr-un intreg domeniu, ceea ce inseamna un impuls pe aceasta piata, ceea ce inseamna sa incepem sa reducem acel deficit de aproximativ 1.000.000 de locuinte noi - e unul din putinele lucruri pe care le putem face in acest moment", a spus Premierul Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului, in cadrul Forumului despre piata imobiliara in 2017.

Seful Executivului a mai precizat ca efectele anularii TVA pentru vanzarea de locuinte persoanelor fizice vor putea fi observate in faza a doua, inclusiv prin incasari mai mari, admitand totodata ca, in aceasta faza de proiect, el ar putea induce incertitudine in piata. Premierul a mai spus ca va fi nevoie sa trimita o notificare Comisiei Europene, regulile europene fiind extrem de clare: pentru orice cota de TVA mai mica de 5%, e nevoie de o derogare: „Sunt tari care au TVA diferit, in diverse domenii, asa ca o sa respectam aceste reguli, pentru ca sustinem acest proiect de lege", a explicat Sorin Grindeanu.

Totusi, conform prevederilor Directivei 2006/112 care reglementeaza sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, statele membre pot aplica cel mult doua cote reduse de TVA si acestea nu pot fi mai mici de 5%.

"Acele state membre care doresc sa aplice cotele reduse de TVA pentru anumite prestari de servicii si livrari de bunuri trebuie intr-adevar sa notifice Comisia Europeana. Acestea fiind spuse, initiativa de introducere a cotei de 0% pentru vanzarea de locuinte catre persoanele fizice se confrunta cu urmatoarele doua obstacole destul de greu de depasit: (1) Romania are deja doua cote reduse de TVA, de 9% si de 5%, nemaifiind loc pentru a treia; (2) cota redusa de 0% este sub limita minima de 5% prevazuta de Directiva", spune Simona Chirica, partener al casei de avocatura Schoenherr.

Simona Chirica apreciaza, de asemenea, ca sunt sanse relativ reduse ca Romania sa primeasca unda verde pentru implementarea acestei masuri fiscale. Mai mult, ne asteptam ca, daca Romania nu va tine cont de pozitia Comisiei Europene, se va expune inclusiv unei proceduri de infringement pentru incalcarea prevederilor Directivei privind TVA.”

Masuri sociale pentru a sprijini piata imobiliara si industria de constructii

"In pofida dificultatilor ridicate de forma actuala a legii in discutie, avantajele unor facilitati fiscale in imobiliare nu sunt de negat si nici de neglijat. Bineinteles, Romania are nevoie de politici sociale bine conturate si gandite conform unei strategii nationale. O solutie viabila, subliniata si de alti jucatori din piata, ar fi aplicarea cotei reduse actuale si pentru tranzactiile pentru care acum se plateste 19%", apreciaza Daniel Crainic.

Astfel, cumparatorii ar putea beneficia de 5% TVA si la achizitia unei a doua sau a treia locuinte noi, ceea ce ar avea cu siguranta un efect de stimulare a constructiilor. Dincolo de micii investitori, de aceasta masura pot beneficia tinerle familii care se gandesc sa aiba copii si care doresc sa se mute de la apartamentul cu 1 sau 2 camere achizitionat initial, la unul cu 3 camere.

"O a doua masura interesanta ar fi si eliminarea plafonului maxim de pret impus celor interesati de aceasta facilitate, ce ar favoriza mult si vanzarea unitatilor cu mai mult de trei camere. Mai mult, o alternativa ar fi ca Executivul sa ia in considerare un plafon in ceea ce priveste suprafata, incurajand astfel achizitia de locuinte noi si, indirect, natalitatea. O familie cu doi copii are nevoie de un apartament cu trei sau patru camere, deci de o suprafata utila care poate ajunge la 100-120 de metri patrati. Insa, o proprietate noua care are o astfel de suprafata, intr-un oras dinamic precum Bucurestiul, Timisoara sau Cluj-Napoca, nu se poate incadra, in conditiile actuale de piata, in limita a 100.000 euro", mai spune reprezentantul Imobiliare.ro.

De altfel, o plafonare la nivelul pretului determina inegalitati si discriminare: locuitorii unui oras precum Resita pot accesa proprietati semnificativ mai mari spre comparatie cu marile centre economice, unde de altfel sunt concentrate investitiile si unde exista potential de achizitie.

Sursa foto: CaseyMartin / Shutterstock