Piata imobiliara traverseaza o perioada infloritoare, de dezvoltare sanatoasa, care, in anumite sectoare si-a atins maturitatea si in care nivelul de competitivitate cu alte piete din regiune este foarte ridicat. Acesta este si motivul pentru care Romania devine o tinta pentru marii investitori sau companii interesate sa isi extinda activitatea in zona Europei de Est.

Abia dupa mai bine de 25 de ani de la Revolutie Romania incepe sa culeaga roadele unei dezvoltari cu multe suisuri si coborasuri, experiente din care a invatat, care au educat investitorii pe de-o parte si clientii, dar care au trasat si o serie de evenimente care au pus tara noastra in topul pietelor de investitii la nivel regional.

Valoarea tranzactiilor imobiliare la finalul anului trecut s-a ridicat la 850 de milioane de euro, iar estimarile specialistilor imobiliari, bazate pe actualele prognoze de dezvoltare ale Romaniei, arata ca interesul pentru piata de profil va creste in acest an, iar valorile tranzactionate vor atinge chiar si valori de 1,4 miliarde de euro.

“Tranzactiile de vanzare-cumparare de spatii comerciale (retail, office, spatii logistice) din acest an vor depasi 1 miliard de euro. Valoarea tranzactiilor directe si indirecte din cursul anului trecut s-a situat la 850 milioane de euro, iar pentru anul acesta ne asteptam ca valoarea sa se situeze intre 1,2-1,4 miliarde de euro, sustinuta in mare parte de amanarile din cursul anului trecut si a tranzactiilor care se vor materializa in acest an. Sunt noi jucatori care intra pe piata locala in zona de retail si in proiecte de birouri, dar si in logistica, cat mai ales in proiectele rezidentiale, iar toate aceste segmente vor conduce la o crestere a interesului pe plan local”, a declarat Oana Iliescu (foto mai jos), managing director al Cushman & Wakefield Echinox, noua entitate rezultata in urma fuziunii dintre grupul Cushman&Wakefield si activitatea locala a companiei de consultanta imobiliara DTZ Echinox, unul dintre cei mai importanti jucatori ai pietei de consultanta din Romania.