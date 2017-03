Antreprenorul roman Virgil Tornoreanu, dezvoltator al mai multor proiecte rezidentiale in Timisoara, si care a pariat 30 de milioane de euro in proiectul de birouri Vox Technology Park din acelasi oras, face ultimele pregatiri pentru demararea unui ansamblu rezidential de anvergura in vecinatatea proiectului de birouri si analizeaza posibilitatea dezvoltarii unui nou proiect de birouri de proportii in tara. Pe lista acestuia ar fi inclusiv Capitala.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Vlad Vela, directorul general Werk Property Group, sustine ca se afla in lucru un plan pentru viitorul proiect rezidential situat langa Vox Technology Park, iar lucrarile ar putea demara chiar din acest an.

“Sunt sanse foarte mari sa dezvoltam un proiect rezidential in imediata vecinatate a Vox Technology Park. Proiectul pe care vrem sa il realizam nu exista in Romania, iar investitia ar urma sa se ridice la 12 milioane de euro. Lucram la acest proiect de ceva timp, incepe sa capete contur, cel putin pe hartie. (…) Vrem sa facem lucrurile foarte bine. In Timisoara toata lumea construieste, insa standardul din acest oras este unul destul de limitat. Nu vrem doar o cladire de birouri aici, vrem sa dezvoltam un brand puternic in imobiliare. In momentul de fata se lucreaza la autorizatia de constructie a proiectului”, a declarat Vlad Vela (foto mai jos), directorul general care pana la preluarea conducerii dezvoltatorului imobiliar, din toamna anului 2015, a avut o experienta de peste 15 ani in domeniul auto, in companii precum BMW sau Volkswagen.

Potrivit reprezentantului Werk Property Group, ansamblul rezidential ar urma sa beneficieze de apartamente premium, al caror pret de achizitie se va situa intre 1.200 – 1.400 euro/mp.