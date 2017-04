Cea mai mare piata rezidentiala din Romania este regiunea Bucuresti - Ilfov unde in prezent se afla in dezvoltare aproximativ 12.000 de locuinte in proiecte rezidentiale care ar urma sa fie livrate in acest an, daca dezvoltatorii isi vor respecta ritmurile de constructie anuntate, potrivit raportului de piata Residential Market Beat 2017, realizat de catre compania de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania.

Cele mai multe locuinte, respectiv 7.200 de unitati (59,5%), sunt reprezentate in categoria mass market, adica proiecte rezidentiale amplasate in zonele marginase ale orasului sau in interiorul marilor cartiere, care pun pe piata locuinte cu suprafete mai mici sau similar comparativ cu cele ale locuintelor vechi si care sunt incluse in proiecte care ofera un numar limitat de facilitati.

Anul in curs confirma si consolidarea segmentului middle market, aproximativ 4.500 de locuinte incluse in proiecte rezidentiale cu amplasament mai bun, in interiorul inelului median al Bucurestiului, in zona de nord a orasului sau in apropierea marilor centre de afaceri, urmand a fi livrate in 2017. Aceste proiecte sunt formate din locuinte cu suprafete similare sau mai mari comparativ cu ale apartamentelor vechi, cu finisaje peste medie si cu facilitati variate puse la dispozitia viitorilor locatari.

Aditional, aproximativ 500 de locuinte premium si de lux ar urma sa fie livrate in acest an in Bucuresti si imprejurimi, potrivit raportului Residential Market Beat 2017 realizat de Coldwell Banker. In 2016 au fost finalizate 10.022 de locuinte in regiunea Bucuresti - Ilfov potrivit INS. Preturile medii de tranzactionare se situeaza intre 800 si 1.000 euro pe metru patrat pe segmentul mass market, intre 1.200 si 1.700 euro pe metru patrat pe segmentul middle market si peste 2.000 euro pe mp pe segmentul premium.

Coldwell Banker Romania este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara din Romania dupa ultimele rezultate financiare oficiale si compania cu cea mai extinsa activitate pe segmentul rezidential, fiind reprezentantul local a uneia dintre cele mai cunoscute companii imobiliare la nivel mondial. Compania ofera servicii de consultanta, brokeraj si management al proprietatilor imobiliare pe toate segmentele pietei: rezidential, birouri, industrial, terenuri si investitii.

Sursa foto: mukphoto / Shutterstock