“Am alocat 10 milioane de euro pentru modernizarea a sase galerii in 2017. Este un ritm sustinut pe care il vom aplica in perioada urmatoaresi vrem sa atingem toate galeriile comerciale detinute. Pe lista noilor investitii se afla proiectele din Drumul Taberei, doua spatii comerciale din Timisoara, Constanta, Cluj si Baia Mare. Aceasta este una dintre liniie de dezvoltare pe care o urmam (…) Ne concentram atentia totodata si asupra dezvoltarii de noi proiecte comerciale in Romania si ne dorim sa replicam conceptul <<Coresi Shopping Resort>> din Brasov si in alte orase. Suntem in plin proces de identificare a celor mai bune terenuri si analizam optiunile in orase precum Sibiu sau Craiova”, a declarat Ruxandra Bese, director de dezvoltare al Immochan Romania, in cadrul evenimentului Realty 2017, organizat de publicatia Business Review.

Potrivit managerului Immochan, compania pe care o reprezinta ia in calcul inclusiv posibilitatea dezvoltarii unor proiecte comerciale de mai mici dimensiuni, dar analizeaza cu atentie si oportunitatea dezvoltarii unor proiecte mixte, alcatuite fie din proiecte comerciale cu o componenta de birouri, fie un proiect comercial cu o componenta rezidentiala, asa cum este cazul proiectului Coresi Shopping Resort din Brasov si a parteneriatului dezvoltatorului francez cu Avantgate.

“Am observat o migrare de la shopping mall-uri la retail park sau strip mall-uri. Consumatorul final se afla in acest mediu complex in care abordarile tind spre simplificare, dar in care am remarcat o sofisticare a consumatorului. Acesta nu mai vrea doar metri patrati si nici o experienta de shopping oportunist, nu mai cauta oferta la cel mai ieftin produs, ci cauta o experienta si cauta ca acel timp liber pe care il detine sa il petreaca in compania prietenilor sau familiei. (…) Aici, abordarea castigatoare este aceea a unui proiect mixt”, a mai adaugat Ruxandra Bese.

Intrebata despre oportunitatile pe care le vede pe piata in anul 2017, directorul de dezvoltare al Immochan Romania apreciaza ca exista un apetit ridicat pentru dezvoltare, resimtit inclusiv in sectorul de retail.

“Exista un apetit crescut pentru dezvoltare, il simtit mai ales cand facem licitatii pentru firmele de constructii si observam ca este dificil sa semnam un contract. Ceea ce ne trebuie este acea stabilitate legislativa. Vrem sa intram in planuri de dezvoltare pentru perioade cuprinse intre 5-20 de ani. Romania merita aceste planuri strategice pe termen lung si are nevoie de siguranta legislativa. (…) Pe piata de retail va fi un climat pozitiv, poate nu la fel de spectaculos ca precedentul, insa noi vrem sa demaram proiecte interesante si sustenabile”, a mai adaugat Ruxandra Bese.