Bucurestiul continua sa domine in topul interesului venit din partea investitorilor imobiliari, insa exista semnale puternice venite din Cluj – Napoca si din Timisoara, doua dintre orasele care promit livrari cumulate ce se apropie de 100.000 mp in 2017.

Proiectele de birouri reprezinta una dintre cele mai importante ramuri ale sectorului imobiliar din Romania, iar avalansa de noi proiecte anuntate face ca atractivitatea Romaniei sa creasca intr-un ritm neasteptat, 2017 anuntandu-se inca un an al recordurilor in acest sector, in care numarul investitorilor a crescut, numarul proiectelor creste de la o zi la alta, iar climatul in piata de real estate este unul pozitiv, in general.

Capitala ramane “vedeta” livrarilor de proiecte de birouri in acest an, peste 140.000 mp de noi spatii fiind “in pipeline” pana la finalul lui 2017, printre acestea numarandu-se prima faza a proiectului “The Bridge” (Forte Partners), proiectul “Timpuri Noi Square”, dezvoltat de Vastint, divizia imobiliara a grupului IKEA, prima faza a “Globalworth Campus”, ce insumeaza 29.000 mp, precum si alte proiecte importante aflate pe lista investitiilor.

Dupa ce Bucurestiul promite in acest an ca va absorbi noi proiecte office cu o suprafata de peste 140.000, alte patru mari orase din Romania se pot lauda cu un interes crescut in privinta dezvoltarilor de proiecte de birourif, printre acestea numarandu-se Clujul, Timisoara, Iasi sau Brasov.

Suprafata totala aflata in curs de livrare pentru cele patru orase se ridica la aproximativ 100.000 mp, inca mult in urma Capitalei, dar cu un apetit investitional ridicat venit mai ales din parte investitorilor autohtoni.

Antreprenori romani precum Ovidiu Sandor, Iulian Dascalu, Virgil Tornoreanu, precum si multi altii se numara printre investitorii imobiliari care au pariat zeci de milioane de euro in dezvoltarea de proiecte sustenabile si competitive la nivel european.

“Cererea de spatii de birouri in afara Bucurestiului la finele anului trecut, respectiv in cele 4 orase analizate (Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Brasov) a fost de aproximativ 80.000 de metri patrati, in crestere cu 50% fata de anul 2015. Extinderea puternica a companiilor din IT a convins dezvoltatorii sa anunte si sa inceapa proiecte noi, dar si sa extinda parcurile existente cu cladiri noi. Astfel, livrarile programate pentru acest an, estimate la peste 100.000 mp, sunt peste cele de anul trecut, cand au totalizat aproximativ 95.000 mp. Pentru cele patru orase, rata de neocupare este de sub 10%”, a declarat Andrei Drosu (foto mai sus), research consultant Jones Lang LaSalle (JLL Romania).

(Date: JLL Romania)

Cluj-Napoca, vedeta proiectelor de birouri din provincie

Volumul livrarilor de proiecte de birouri din Cluj va fi cu peste 300% mai mare comparativ cu anul anterior, 2017 urmand sa fie astfel cel mai bun an pentru piata de birouri regionala, potrivit datelor Coldwell Banker Transilvania, biroul local din Cluj – Napoca al companiei de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania.

”Piata de birouri din Cluj – Napoca trece printr-o perioada de efervescenta, atat ca livrari cat si din punct de vedere al inchirierilor. Aproximativ jumatate de milion de persoane locuiesc in zona metropolitana Cluj – Napoca, daca luam in calcul atat Florestiul care a devenit practic un nou cartier, cat si numarul ridicat de studenti, Anual exista o cerere stabila de aproximativ 20.000 de metri patrati de spatii de birouri moderne, tinand cont ca in fiecare an intra in campul muncii aproximativ 6.000 de studenti, fara a ne gandi la reconversiile profesionale”, explica Cristian Simon, director Office Division in cadrul Coldwell Banker Transilvania.

Aproximativ 47,3% din cei peste 44.000 de metri patrati de birouri care se vor livra in acest an in Cluj - Napoca sunt deja inchiriati in timp ce 64% din suprafata de birouri care va fi finalizata in 2018 in oras este deja inchiriata, potrivit datelor Coldwell Banker Transilvania. Cele mai importante proiecte de birouri care vor fi finalizate in 2018 in Cluj – Napoca sunt United Business Center, impreuna cu cladirea adiacenta Riviera si Scala Center.

Stocul total existent de spatii de birouri in oras se ridica la putin peste 244.000 de metri patrati, dintre care 77% sunt clasa A, 10% clasa B si 13% clasa C, Cluj – Napoca fiind a doua piata de birouri din Romania, dupa Bucuresti.