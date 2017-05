Peste 44.000 de metri patrati inchiriabili de spatii de birouri vor fi livrati in acest an in Cluj – Napoca, cu peste 300% mai mult comparativ cu anul anterior, 2017 urmand sa fie astfel cel mai bun an pentru piata de birouri regionala, potrivit datelor Coldwell Banker Transilvania, biroul local din Cluj – Napoca al companiei de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania.

Cea mai mare parte a spatiilor noi din acest an se afla in faza a treia a proiectului The Office (16.770 de metri patrati inchiriabili) si Novis Plaza (14.171 de metri patrati inchiriabili), alte proiecte care vor pune pe piata o suprafata semnificativa de birouri noi fiind Vivido Business Center. aproximativ 7.000 de metri patrati inchiriabili si Central Business Plaza, cu aproape 4.000 de metri patrati.

”Piata de birouri din Cluj – Napoca trece printr-o perioada de efervescenta, atat ca livrari cat si din punct de vedere al inchirierilor. Aproximativ jumatate de milion de persoane locuiesc in zona metropolitana Cluj – Napoca, daca luam in calcul atat Florestiul care a devenit practic un nou cartier, cat si numarul ridicat de studenti, Anual exista o cerere stabila de aproximativ 20.000 de metri patrati de spatii de birouri moderne, tinand cont ca in fiecare an intra in campul muncii aproximativ 6.000 de studenti, fara a ne gandi la reconversiile profesionale”, explica Cristian Simon, director Office Division in cadrul Coldwell Banker Transilvania.

Aproape jumatate din suprafata in curs de livrare, deja preinchiriata

Aproximativ 47,3% din cei peste 44.000 de metri patrati de birouri care se vor livra in acest an in Cluj - Napoca sunt deja inchiriati in timp ce 64% din suprafata de birouri care va fi finalizata in 2018 in oras este deja inchiriata, potrivit datelor Coldwell Banker Transilvania. Cele mai importante proiecte de birouri care vor fi finalizate in 2018 in Cluj – Napoca sunt United Business Center, impreuna cu cladirea adiacenta Riviera si Scala Center.

Stocul total existent de spatii de birouri in oras se ridica la putin peste 244.000 de metri patrati, dintre care 77% sunt clasa A, 10% clasa B si 13% clasa C, Cluj – Napoca fiind a doua piata de birouri din Romania, dupa Bucuresti.

Gradul de neocupare al birourilor din Cluj – Napoca se ridica la aproximativ 7%, cu un procent mediu de neocupare de 4% pe segmentul birourilor de clasa A, in timp ce chiria lunara medie se ridica la 11,5 euro / mp pe segmentul birourilor de clasa A.

Coldwell Banker Transilvania este biroul local din Cluj – Napoca al companiei de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania, fiind activ pe segmentele rezidential, unde este agent exclusiv al proiectelor Contemporano si Grand Hill Residence, pe segmentul spatiilor de birouri, retail, investment, terenuri si evaluari.

Coldwell Banker Romania este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara din Romania dupa ultimele rezultate financiare oficiale si compania cu cea mai extinsa activitate pe segmentul rezidential, fiind reprezentantul local a uneia dintre cele mai cunoscute companii imobiliare la nivel mondial.

