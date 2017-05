Ion Florescu este presedintele fondului de investitii RC2, cu detineri importante in randul unor companii importante la nivel local, dar si cu exituri cu ecou, asa cum au fost cele din cadrul Albalact - cel mai mare producator si procesator de lapte din Romania sau Top Factoring – companie de recuperare creante. Este o prezenta discreta in peisajul mediatic, desi are detineri in companii din tara. Omul de afaceri este optimist, dar spune ca Romania se afla intr-o perioada extrem de delicata si recomanda prudenta, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

L-am cunoscut pe omul de afaceri in urma cu trei ani de zile, in cadrul unui eveniment organizat de Policolor la redeschiderea fabricii Orgachim de langa Ruse (Bulgaria), si inca de atunci mi-a lasat impresia ca ii plac investitiile in companiile locale. Ne-am revazut de curand, iar activitatea sa din ultimii ani si planurile de viitor confirma interesul sau pentru afacerile romanesti.

Ion Florescu, presedinte al fondului de investitii RC2, s-a nascut in Maroc, a locuit in Italia, in Elvetia, iar de la varsta de 13 ani a studiat in Marea Britanie. Mai tarziu, a invatat Istorie la Universitatea Cambridge si spune ca s-a orientat spre investitiile in Romania pentru ca a simtit ca exista un potential urias neexploatat pe atunci.

“La inceputul anilor ‘90 am vizitat Romania si am simtit ca este loc de dezvoltare. Am studiat istorie, scriu despre istorie si ma gandesc la proiecte in aceasta directie. (…) Primii bani i-am facut in momentul in care am venit in tara, cand am intermediat anumite tranzactii. Piata, la acel moment, era mult prea mica si am creat un minifond de investitii, in anul 1997. Filozofia mea a fost ca tot ce am castigat am reinvestit in fondul detinut. (…) Mai tarziu am creat fondul Reconstruction Capital 2 (RC2) si am directionat investitiile spre companii importante la nivel local”, spune Ion Florescu (foto cover), intr-un interviu pentru wall-street.ro.

In prezent, Ion Florescu, prin fondul de investitii RC2, detine la nivel local companiile Policolor, lantul Mamaia Resorts Hotel, cu proiectul Zenith din statiunea cu acelasi nume si compania Telecredit IFN, o institutie financiara nebancara autorizata de Banca Nationala a Romaniei.

Investitiile la nivel local, derulate in ultimii zeci de ani, i-au conturat presedintelui RC2 o imagine mai clara asupra dezvoltarii economiei romanesti, dar si a perspectivelor la nivel local. Ion Florescu este optimist, dar spune ca Romania se afla intr-o perioada extrem de delicata, iar indicatorii de crestere macroeconomica ar trebui sa ne puna pe ganduri, nu sa ne dea motive de bucurie.

“Rezultatele pozitive ale economiei romanesti au condus la o ingrijorare fata de suprastimularea consumului. Suntem intr-o situatie de mini-boom economic care va mai dura inca cel mult doi ani, insa dupa aceasta perioada exista un risc de tara. Investitorii sunt afectati de toata aceasta efervescenta din sectorul imobiliar, dar si din domeniile conexe. (…) Vor fi probleme pe piata valutara si avem nevoie de o consolidare fiscala. Cresc importurile, in plus, lipsa fortei de munca este ingrijoratoare, iar mobilitatea acesteia face situatia si mai dificila. (…) In 2017 pleaca si mai multe persoane din Romania decat pana acum. Decizia tinerilor de a parasi tara si de a nu se mai intoarce este cruciala pentru viitorul tarii. (…) Din 10 tineri care pleaca din tara, daca se intorc inapoi doua persoane este mult”, spune Ion Florescu, ingrijorat.

L-am intrebat pe presedintele fondului de investitii RC2 ce l-ar sfatui pe un tanar in pragul varstei de 18 ani, raspunsul nu a intarziat sa apara: “Daca acum ar avea 18 ani i-as zice sa invete peste hotare si sa se intoarca. I-as sfatui sa isi faca o baza de cunostinte in Occident si, ulterior, sa realizeze ceva la nivel local. De vina pentru situatia in care se afla Romania astazi este clasa politica. Daca ar fi sa ne pozitionam, suntem cu 5-10 ani in urma Cehiei sau a altor state mai dezvoltate din Europa Centrala si de Est. Lipsa de viziune ne lipseste, ea fiind infranata de liderii politici ai tarii”, a adaugat Ion Florescu.

Desi recunoaste ca factorul politic a fost o piedica pentru tara noastra de la caderea Comunismului, presedintele RC2 sustine ca se asteapta ca in urmatorii cinci ani tinerii de azi sa fie mult mai activi din punct de vedere politic.

“Acest lucru se va vedea in anii urmatori, cand se va face schimbul de generatii. Va urma o maturizare a tarii, dat tot acest proces va necesita timp. Desi m-am nascut in alta tara, in Romania m-am simtit ca acasa. Am simtit ca dupa anii 90 a renascut, la vremea aceea aveam putin peste 20 de ani. (…) Tinerii de azi au o mentalitate diferita, insa pana se va produce acest echilibru intre gandirea celor mai in varsta si a celor tineri va mai trece timp. Tinerii din Romania sunt dezamagiti de viitorul lor, asta pentru ca nu vad unul”, mai spune Ion Florescu.

Brexitul, cel mai negru scenariu pentru Romania?

Sansele ca Romania sa profite de pe urma deciziei Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana sunt relativ mici, mai spune executivul RC2, care considera ca din toata aceasta poveste cel mai mult de pierdut au tarile mai sarace ale comunitatii.

“Romania nu va profita deloc din Brexit. Daca Marea Britanie va pleca, bugetul UE va fi compromis in mare parte, iar fondurile alocate pentru tarile cu nevoi mai mari va fi micsorat considerabil. Este si cazul Romaniei aici, insa am putea asista la un fenomen: daca Marea Britanie nu va mai fi in Uniunea Europeana, atunci tarile mai mici care au contribuit (cum e cazul Olandei, de exemplu) vor fi mult mai atente la resursele pe care le vor directiona in comunitate. (…) In Brexit va suferi mai mult Europa decat Marea Britanie, insa tarile dezvoltate din comunitate nu vor permite Marii Britanii sa paraseasca UE fara costuri si sanctiuni uriase”, a punctat Ion Florescu.

Fondul de investitii RC2, detinut de catre Ion Florescu, este pe punctul sa vanda terenul detinut in zona industriala Policolor din bulevardul Theodor Pallady si sa relocheze activitatea fabricii in zona de Vest a Capitalei, pe un teren achizitionat de grupul specializat in productia de vopsele, unul dintre cei mai mari jucatori de profil din Romania.

Omul de afaceri a anuntat inca din urma cu trei ani de zile planurile de relocare a activitatii fabricii din zona Theodor Pallady. Viitoarea facilitate de productie, care va fi complet functionala in urmatorii ani, va fi practic o relocare a celei existente deja pe bulevardul Theodor Pallady, care insa va fi desfasurata pe un teren de 2,5 hectare, de peste cinci ori mai mic decat actualul spatiu din zona de Est.