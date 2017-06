Piata cimentului, una dintre cele mai importante industrii din sectorul materialelor de constructii, cu o valoare estimata intre 600-700 milioane de euro, a inregistrat anul trecut o diminuare in valoare, cat si in volumele comercializate, cu impact sustinut si asupra principalilor producatori de ciment, betoane si agregate.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Sofiane Benmaghnia (foto mai jos), CEO al LafargeHolcim Romania, sustine ca business-ul companiei pe care o conduce a suferit un declin de 4,9% al volumelor vandute, un regres resimtit si in piata ca urmare a blocajului din infrastructura si al evenimentelor economice si accesului la finantare din jurul proiectelor rezidentiale.

“Piata cimentului a scazut cu 4%, iar afacerile noastre au inregistrat un declin de 4,9% in volumele comercializate. Anul trecut a fost unul unic si, oarecum, atipic, fiind marcat de un anumit context economic. In 2015 a existat o serie de proiecte importante care s-au livrat, multe dintre acestea fiind realizate prin fonduri europene. In cursul anului trecut, insa, a existat un blocaj, generat de legea Darii in Plata, care a incurcat planurile multor dezvoltatori, cat mai ales a potentialilor cumparatori. Lipsa proiectelor de infrastructura, motorul industriei constructiilor, cat si a proiectelor din domeniul rezidential au condus la o scadere a pietei, iar proiectele rezidentiale demarate pe parcursul anului trecut, cat si efervescenta din zona proiectelor de birouri sau a proiectelor comerciale nu au fost suficiente incat sa genereze o crestere a cererii si, implicit, a volumelor vandute”, crede Sofiane Benmaghnia, care, insa, se asteapta ca 2017 sa aduca o revenire in acest sector de activitate.