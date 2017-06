Noua generatie prefera confortul in facilitati, nu in suprafate, ei cauta apartamente cu suprafete mici, precum in perioada comunista, 2-3-4 camere intre 55-60 mp pana spre 80-90 mp, considera Mihaela Pana Partner Residential Agency C&W Echinox.

"Noua generatie nu mai cauta confortul in suprafata, ci cauta mai degraba confort in facilitati. Sa ai un mijloc de transport care sa te ajute, sa ai un parc unde sa te plimbi cu bicicleta sau sa iesi seara, sa ai magazine, sa ai tot felul de zone care sa te relaxeze. Noua generatie care vine este o generatie care se misca foarte mult. Lucrul asta face ca cerinta de confort sa se schimbe. Ei astazi pot viza un anumit loc de munca, maine ei se pot reorienta si repozitiona intr-o alta zona sau intr-o alta tara. Asta este si motivul pentru care piata astazi este complet diferita fata de ce se intampla in urma cu 10 ani. Ne-am intors pe un segment de piata au apartamente care sunt apropiate de cele comuniste ca suprafete. Apartamentele de 2-3-4 camere se incadreaza intre 55-60 mp pana spre 80-90 mp", a declarat Mihaela Pana.

Apartamente premium lux: 35 in 2016, 600 in 2017

In anul 2016, 35 de apartamente au fost finalizate in locatiile rezidentiale premium si premium plus din Bucuresti, Kiseleff si Aviatorilor fiind cele mai active zone, reprezentand 70% din totalul unitatilor finalizate.

La finalul anului 2016, aproximativ 1.000 de apartamente aflate in constructie sunt asteptate a fi livrate in urmatorii doi ani, in partea de centru nord a orasului. In T1 2017, in jur de 140 de apartamente premium si premium plus au fost finalizate, volum de patru ori mai ridicat comparativ cu numarul unitatilor livrate pe parcursul anului 2016. Per ansamblu, in 2017 sunt programate pentru finalizare in jur de 600 de apartamente premium si premium plus.

Daca in 2016 cele mai multe unitati au fost livrate in zonele Kiseleff si Aviatorilor, in 2017 cele mai multe apartamente premium urmeaza a fi livrate in Floreasca si Herastrau. La polul opus, Kiseleff, Primaverii si Aviatorillor sunt zonele unde se inregistreaza cea mai mica activitate, doar 10% din unitatile aflate in constructie aflandu-se in aceste zone.

La finalul 2016, aproximativ 70% din unitatile premium si premium plus finalizate in decursul anului au fost tranzactionate. In ceea ce priveste disponibilitatea unitatilor rezidentiale premium si premium plus programate pentru finalizare in 2017 si 2018, aproximativ 40% au fost deja achizitionate. Cele mai multe apartamente disponibilie pentru vanzare sunt localizate in proiecte ce urmeaza a fi livrate anul acesta, respectiv 60% din totalul unitatilor programate pentru livrare in 2017. Pentru anul 2018, disponibilitatea apartamentelor este mai redusa, doar 53% dintre acestea fiind la vanzare, la momentul actual.

Anul 2016 a fost un an atipic, comparativ cu anii precendenti si perioada urmatoare, atat din punct de vedere al unitatilor livrate, cat si al tipologiei apartamentelor. Majoritatea unitatilor livrate in decursul anului 2016 (mai mult de 90%) sunt apartamente cu 3 sau 4 dormitoare. Analizand proiectele aflate in constructie ce urmeaza a fi livrate in perioada 2017-2018, 60% dintre unitati sunt apartamente cu 2 sau 3 dormitoare. De asemenea, numarul unitatilor care ofera doar un dormitor a crescut semnificativ, fata de anul 2016.

Cu toate ca apartamentele cu mai multe dormitoare sunt mai numeroase in proiectele aflate in constructie, suprafata construita a apartamentelor cu unul sau doua dormitoare este usor mai mare, comparativ cu unitatile finalizate. Daca in anul 2016, suprafata medie construita a unui apartament cu un dormitor varia intre 65 si 90 mp, in perioada 2017-2018, acestea vor avea intre 65 si 120 mp.

Preturi in 2017

Zona Primaverii inregistreaza in continuare cel mai ridicat nivel de pret – 3.500 euro/mp construit, in timp ce in zonele Aviatiei si Floreasca, preturile variaza intre 1.700 si 1.950 euro/mp construit.

Cererea pentru apartamentele localizate in zonele premium si premium plus ale orasului este reflectata de trei mari aspecte: disponibilitatea scazuta a apartamentelor finalizate (doar 30% din unitatile finalizate in 2016 mai sunt disponibile pentru vanzare), numarul mare de unitati aflate in constructie (aproximativ 1.000) si faptul ca aproximativ 40% din acest volum a fost deja tranzactionat.

Principalele caracteristici ale zonelor rezidentiale premium si premium plus din zona de Nord a capitalei sunt: densitate ridicata de spatii verzi precum lacuri si parcuri, varietate de restaurante, cafenele si bistrouri, conexiune excelenta la reteaua de transport public, proximitate fata de Aeroportul International „Henri Coanda”, densitate medie de dezvoltari rezidentiale, destinatie preferata de Ambasade si Resedinte Oficiale, apartamente ce dispun de planuri eficiente cu suprafete mari si terase generoase, iar pretul mediu de vanzare/mp construit variaza intre 1.700 – 3.500 euro + TVA.

Cushman & Wakefield Echinox este afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield in Romania, detinut si operat independent cu o echipa de peste 50 de angajati.

Cushman & Wakefield Echiox, cunoscuta anterior sub numele de DTZ Echinox, este una dintre cele mai importante companii de consultanta imobiliara din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum CBRE, JLL, Colliers, Knight Frank sau ESOP Consulting.