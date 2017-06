Networking-ul este o abilitate de baza pentru orice antreprenor. S-a spus deseori despre Romania ca este mai mult decat o tara in care relatiile sunt „business to business”. Este o tara in care networkingul si afacerile se construiesc “person to person”.

Totul este la scara umana, mai personal, mai direct. Tendinta de networking prin petreceri sau seri private, chiar in intimitatea casei tale, s-a manifestat tot mai mult in Bucurestiul ultimilor trei ani. Iata cateva beneficii ale evenimentelor organizate in propria casa si cum ar trebui sa arate casa ta pentru a-ti facilita succesul!

Impactul socializarii asupra evolutiei afacerii tale are la baza mult mai mult decat o carte de vizita. Pentru a construi relatii puternice este foarte important sa fii autentic, onest si vulnerabil. Organizarea unui eveniment in propria casa transmite deschidere, acceptare intr-un cadru intim, apreciere. Acest pas poate fi o temelie in crearea unor relatii autentice. Afacerile sunt despre relationare. Calitatea relatiilor noastre influenteaza, mai mult decat ne

inchipuim succesul unei afaceri.

Atentie la spatiile de socializare! Invitarea partenerilor de afaceri, clientilor sau a colegilor apropiati in spatiul personal va fi facilitata atunci cand ai ales deja o locuire urbana, in locuinte care permit socializarea si primirea de oaspeti. Pentru aceasta ajuta foarte mult daca exista livinguri generoase. Terasele ample cu suprafete similare unui apartament de mic dimensiuni pot garanta succesul unui eveniment de networking. De exemplu, o echipa locala de designeri a organizat recent un eveniment de networking intr-un apartament din ansamblul The Park Apartments cu o terasa de circa 70 de metri patrati. Peste 50 de designeri, jurnalisti, influenceri, agenti si dezvoltatori au fost prezenti la un moment relaxant care a consolidat sau pus bazele unor relatii extrem de importante pentru business-urile celor implicati.

Mancarea buna si felul in care aceasta influenteaza relatiile. Evenimentul din apartamentul The Park Apartments a mizat mult pe calitatea mancarii servite, motiv pentru care a invitat un bucatar cu experienta precum Cristina Mazilu, alias Mazilique. La fel de important poate fi sa gatiti personal unul din felurile servite sau sa pregatiti ceva impreuna cu invitatii. Livingurile generoase si o buna comunicare cu spatiul de gatit va poate ajuta foarte mult. Pe terasele din The Park Apartments puteti chiar gati, cu echipamentele potrivite. Nu este de mirare ca primul apartament cu terase mari de la ultimele etaje ale acestui ansamblu rezidential a fost vandut catre proprietarul unei cafenele importante din Bucuresti.

Colaborare cu designeri. Amenajarea spatiului destinat socializarii trebuie sa fie una putin incarcata, dar care sa contina in acelasi timp produse care sa creeze o stare placuta. Un designer experimentat va poate ajuta foarte mult in acest sens. Amenajarile nordice s-au dovedit solutii foarte eficiente. In The Park Apartments puteti primi recomandari in alegerea solutiilor de amenajare sau chiar datele de contact ale unora dintre cei mai importanti designeri din Romania. Unul dintre apartamentele de la ultimele etaje este amenajat de echipa Igloo Architecture, cea care editeaza cea mai importanta revista de specialitate in domeniu. Apartamentul in care s-a desfasurat evenimentul Elle Decoration, HIGH LIVING @ THE PARK a fost amenajat de Ileana Raducanu, redactor sef Elle Decoration, designer si profesor de design.

Invita persoane cu sarm! Succesul oricarui eveniment de socializare este influentat de prezenta unor persoane cu simtul umorului, pline de viata care sa dea o stare de bine intregului grup. Vezi pe cine cunosti care se potriveste aceste descrieri si nu ezita sa-l atragi alaturi de tine la astfel de evenimente! In The Park Apartments s-a format deja o comunitate puternica care s-ar putea sa raspunda deja unor nevoi concrete ale tale. IT-isti, oameni de creatie, medici sau avocati care pot impulsiona succesul afacerii tale s-ar putea sa existe chiar in blocul tau atunci cand alegi sa locuiesti in ansambluri care au creat deja o comunitate relevanta pentru tine.