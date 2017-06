Dupa o perioada de aproximativ 5 ani de stabilizare si cresteri moderate, s-au inregistrat majorari ale preturilor similare cu cele din perioada de boom imobiliar. ”In primul semestru al anului 2017 am observat o crestere medie de 10-15% a preturilor solicitate, in special in zonele de centru, nord si vest. Principalul motiv al cresterii preturilor este determinat de oferta redusa disponibila efectiv pe piata, din cauza dificultatilor intampinate de dezvoltatori pentru obtinerea autorizatiilor.” spune Matei Malos, co-fondator Directimo.ro.

Oferta de locuinte noi in stadiu de proiect vine sa raspunda cererii in crestere stimulata atat de facilitati fiscale, cat si de finantare. Cei mai mari 15 dezvoltatori au in plan sa construiasca 54.450 de apartamente in Capitala dintr-un total estimat de peste 100.000 de locuinte noi asteptate sa apara pe

piata in urmatorii ani.

Top 15 dezvoltatori reprezinta un clasament reflectat de numarul total de unitati aflat in dezvoltare si este dominat de dezvoltatorii romani cu 24.950 de apartamente. Analiza nu puncteaza valoarea de piata a proiectelor, ci numai dimensiunea ansamblurilor rezidentiale.

Acestia au acumulat experienta fata de anii anteriori si au reusit sa gaseasca formule de success pentru asociere. Un exemplu este cel realizat pentru ansamblul Metalurgiei Park Residence, cel mai important proiect din zona de Sud. Un clasament separat, pe segmentul premium si luxury, este dominat detasat tot de dezvoltatori romani. One United dezvolta peste 500 de apartamente in 7 proiecte in diferite stadii, utilizand o structura sofisticata de finantare, preponderent prin investitori privati.

Cele 54.450 de apartamente sunt distribuite in 22 de ansambluri rezidentiale. Dintre acestea 2.900 de apartamente sunt in zona de Est, 11.000 de apartamente in Sud, iar cele mai multe sunt disponibile in Vestul si Nordul Capitalei. Astfel zona de centru-vest si nord cumuleaza restul de 40.600 de locuinte.

Pozitionarea proiectelor rezidentiale reconfirma trendul adoptat de catre dezvoltatori de a construi in apropierea cladirilor de birouri, care sunt de asemenea concentrate in zona de Nord si Vest.

Sursa foto: gopixa / Shutterstock