Piata constructiilor revine sub semnul incertitudinii, asta dupa ce marii drumari ai tarii au raportat evolutii semnificativ diferite fata de anii anteriori. Criza declansata in piata constructiilor, in care proiectele de infrastructura au fost blocate sau amanate din lipsa fondurilor, a condus la surprize in topul celor mai mari jucatori activi pe piata de profil.

Daca in 2015 constructorii inregistrau cresteri importante ale business-ului, cu evolutii si de peste 4 ori mai mari fata de anul precedent, in 2016 situatia s-a schimbat major, iar evolutia afacerilor din topul celor mai mari constructori a fost una mult mai ponderata.

Au existat in continuare companii care si-au crescut business-ul, dar si profitabilitatea, insa au fost si surprize neplacute, in care mari constructori implicati in proiecte majore in Romania au avut de suferit.

Schimbari se pot observa inca din TOP 3 al celor mai mari constructori din Romania in 2016. Pe primul loc in top au ramas austriectii de la Strabag SRL, companie a carei business s-a contractat cu circa 15%, la o valoare de 203 milioane de euro, insa o consolidare a profitului, dupa o crestere de 40%.

Pe locul secund in topul celor mai mari constructori a ramas compania Bog'Art SRL, patronata de catre omul de afaceri Raul Doicescu, un business care a consemnat o usoara crestere, la afaceri de 111 milioane de euro, dar cu o scadere de 25 de procente a profitului, la 1,5 milioane de euro.

Pe podiumul celor mai mari constructori urca SC Constructii Erbasu SA, compania condusa de catre antreprenorul roman Cristian Erbasu. Desi afacerile companiei au inregistrat un regres de 7%, iar profitul s-a prabusit de aproape 4 ori, business-ul omului de afaceri Cristian Erbasu a urcat pe locul 3 in topul celor mai mari constructori din Romania.

De ce sectorul constructiilor este intr-o faza CRITICA (mil. EUR) PROFIT 2015 (mil. EUR) EVOLUTIE PROFIT ANGAJATI 2016 1 1 Strabag SRL 203 238 -15% 4,6 3,3 +40% 615 2 2 Bog'Art SRL 111 107 +4% 1,5 2 -25% 413 3 4 Constructii Erbasu SA 85 91,5 -7% 1,6 6 -73% 667 4 6 CON-A SRL 81 56,5 +43% 4 3,7 +8% 580 5 3 Astaldi SPA 75 99 -24% -15,8 2 - 487 6 13 PAB Romania SRL 61,5 43 +43% 6,8 4 +70% 303 7 14 Danya Cebus SRL 42 39 +7,7% 12 14 -14% 44 8 26 Build Corp SRL 38 22 +72% 2 1,7 +18% 62 9 10 Aktor SA 37,7 47 -20% -5,8 -1 +480% 287 10 37 ACI Cluj SA 33 26 +27% 0,75 0,45 +66% 365 TOTAL - - 768 769 - - - - 3.823

(Sursa date: ONRC, Ministerul Finantelor Publice, IBC Focus)

In topul celor mai mari cresteri din cursul anului 2016 se afla grupul Build Corp SRL, companie care si-a adjudecat pozitia a opta in top urcand 18 pozitii fata de anul precedent. Constructorul Build Corp si-a imbunatatit si performanta financiara, inregistrand un profit de 2 milioane de euro, in crestere cu aproape 20% fata de intervalul precedent.

Lista celor mai mari cresteri din 2016 este completata de alti doi constructori: CON-A SRL si PAB Romania SRL au raportat cresteri de 43% a rulajelor, cat si o evolutie pozitiva a profiturilor nete, in cazul PAB inregistrandu-se un avant de 70% a acestui indicator financiar, cea mai mare evolutie din TOP 10.

Cea mai spectaculoasa activitate ramane, insa, cea a clujenilor de la ACI, companie care a urcat de pe locul 37 pe locul 10. Afacerile grupului din Transilvania au crescut cu 27% anul trecut, iar profitul a marcat un plus de 66%, pana la o valoare de 750.000 de euro.

Topul perdantilor din constructii: italientii de la Astaldi, constructorul M5 de metrou si grecii de la Aktor SA, in topul scaderilor

La polul opus performantelor in business se afla si doi cunoscuti constructori din Romania, companii implicate in afaceri cu statul si pentru care anul 2016 nu s-a dovedit a fi unul norocos.

Astaldi SPA, constructorul italian implicat in multe proiecte de infrastructura, cunoscuti in special pentru dezvoltarea Magistralei 5 (M5) de metrou din Capitala, a raporat un regres de 24% al afacerilor, la circa 75 de milioane de euro, in timp ce compania a intrat pe pierdere. De la un profit de 2 milioane de euro in 2015, pierderile nete cumulate de constructor s-au apropiat de 16 milioane de euro.

Cea mai puternica adancire a activitatii financiare au suferit-o grecii de la Aktor, companie care a raportat pierderi de aproape sase ori mai mari in perioada anului trecut fata de 2015.