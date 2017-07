Leroy Merlin, retailerul de materiale de constructii si amenajari interioare, va ajunge la o retea de 16 magazine in Romania, dupa ce va inaugura, joi, un magazin in Oradea. Investitia se ridica la cateva milioane de euro.

Noul magazin din Oradea al Leroy Merlin a fost anuntat inca din in septembrie 2016, fiind un proiect demarat in urma cu cativa ani, potrivit News.ro.

Dupa achizitia bauMax, pe care am facut-o in 2014, a urmat o perioada de transformare: am renovat 12 magazine si am deschis doua noi magazine. Dupa o perioada dura de transformare este primul magazin pentru care ne-am rezervat mai mult timp sa-l pregatim. (....) Magazinul din Oradea a fost un proiect inceput de bauMax in 2013 Directorul general Leroy Merlin, Frederic Lamy

Francezii de la Leroy Merlin au preluat 15 magazine bauMax in 2014, insa procesul de redenumire a magazinelor a implicat doar 12 unitati, in contextul in care magazinele din Chitila si Pitesti au fost inchise.

Procesul de renovare a durat 20 de luni, iar investitia pentru fiecare unitate a fost de 1-2 milioane de euro. "Cand am cumparat bauMax acesta nu a fost printre prioritatile noastre. La momentul respectiv am spus ca Oradea este un oras cu potential, dar ne vom ocupa de acest magazin dupa ce vom schimba vechile magazine. Am terminat cu transformarea magazinelor bauMax la finalul anului 2016, iar acum il vom deschide publicului joi. Acesta este cel mai mare magazin DIY din regiune”, a mentionat Lamy.

In magazinul din Oradea se vor gasi aproape 30.000 de produse destinate amenajarii, reamenajarii sau construirii locuintei si a gradinii.

Leroy Merlin isi disputa piata romaneasca de distributie a materialelor de constructii si bricolaj cu trei companii autohtone (Dedeman, Arabesque si Ambient), plus alte patru multinationale - Praktiker, Kingfisher (a cumparat Bricostore), Mr. Bricolage si Hornbach.