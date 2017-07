Grupul de firme imobiliare Nordis, infiintat in 2008, de catre Emanuel Postoaca, cu peste 2.500 de proprietati premium din zonele de nord ale Capitalei in portofoliu, intra si pe segmentul rezidential destinat clasei de mijloc cu doua proiecte de locuinte: Otopeni Garden si Grant Home, care vor fi dezvoltate prin intermediul companiei Nordis Residence.

Cele doua proiecte, Nordis Residence - Otopeni Garden si Nordis Residence - Grant Home sunt de tip boutique si au numar redus de apartamente, de doua si trei camere. Preturile locuintelor in cele doua proiecte pornesc de la 49.000 de euro +TVA, care poate fi de 5% in conditiile legii.

Otopeni Garden este un proiect rezidential situat in apropierea Primariei Otopeni, langa limita de nord a Capitalei. Cele 35 de apartamente care alcatuiesc imobilul au cate doua sau trei camere. Ansamblul va fi construit pe un teren cu o suprafata de 1.800 mp. Nordis Residence – Grant Home se construieste in zona Podului Grant, foarte aproape de noul pol de business centru-vest, de birourile care se construiesc masiv in zona Orhideea-Grozavesti. Imobilul este format din 24 de apartamente de doua camere, locuri de parcare in garajul subteran, sauna si sala de fitness.

"Primul proiect dezvoltat de Nordis sub brandul Nordis Residence este proiectul rezidential Herastrau Park, anuntat anul trecut si a fost vandut in proportie de 95%, din stadiul de constructie. O pondere de "25% din apartamentele Nordis Residence - Herastrau Park au fost cumparate de investitori, la anuntarea proiectului in urma cu un an. Pana la sfarsitul anului vom anunta al patrulea proiect Nordis Residence, care va fi insa pozitionat pe segmentul premium, asa cum a fost si primul lansat anul trecut si vandut in totalitate", a declarat Florin Postoaca, manager de investitii Nordis.

Grupul de firme Nordis a fost infiintat in 2008, de catre Emanuel Postoaca, consultant imobiliar cu experienta in investitii rezidentiale in zona de nord si astazi reuneste trei firme: Nordis Administrare, de dezvoltare imobiliara, Nordis Management, de management de proiecte imobiliare si Nordis Premium Properties, de intermediere si investitii imobiliare.

Din 2016 Nordis a intrat si pe segmentul de dezvoltare imobiliara, prin bandul propriu de apartamente Nordis Residence. In 2017, Nordis are in lucru 7 proiecte imobiliare, aflate in diferite stadii de dezvoltare. Ca agentie imobiliara Nordis are in portofoliu, la vanzare, inchiriere sau in administrare peste 2.500 de proprietati premium din zonele de nord ale Bucurestiului.

Sursa foto: Sursa foto: a40757 / Shutterstock