Pretul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vanzare in Capitala a ajuns la 1.240 de euro pe metru patrat util, in urma avans de 3,4% in ultimele trei luni, iar cartierele cu cele mai ridicate preturi pe piata apartamentelor raman cele din zona de centru-nord a orasului, unde pretentiile vanzatorilor depasesc valoarea de 1.500 de euro pe metru patrat util, apropiindu-se, in unele cazuri, chiar de pragul de 3.000 de euro pe metru patrat, potrivit unui raport realizat de catre AnalizeImobiliare.ro , platforma de cercetare a Imobiliare.ro .

Astfel, o locuinta poate fi achizitionata, in medie, cu 2.670 de euro pe metru patrat util in Kiseleff si Aviatorilor, cu 2.390 de euro pe metru patrat util in Herastrau si Nordului si, respectiv, cu 2.050 de euro pe metru patrat util in Dorobanti si Floreasca. In pofida majorarilor din ultimul trimestru, in Capitala se gasesc inca zone cu preturi de pana la 1.000 de euro pe metru patrat util, printre care Ghencea (890 de euro pe metru patrat), Rahova (890 de euro pe metru patrat), Giulesti (940 de euro pe metru patrat) sau Giurgiului (970 de euro pe metru patrat).

Diferenta de pret dintre cele mai scumpe cartiere din Capitala - Kiseleff si Aviatorilor - si urmatoarele in top - Herastrau si Nordului ajunge la 280 euro /mp util.

Desi apartamentele din cel mai mare oras al tarii s-au apreciat, per ansamblu, cu 3,4% in al doilea trimestru din 2017, in anumite cartiere au avut loc variatii cu mult peste aceasta medie. Cel mai semnificativ exemplu este zona Parcul Carol (Cantemir - Marasesti), unde preturile au sarit cu 16,7% pe parcursul a trei luni, pana la 1.620 de euro pe metru patrat util (nivel foarte apropiat de cel valabil in zona Unirii), potrivit AnalizeImobiliare.ro.

Cartierele cu cele mai mari preturi/mp si evolutia in ultimele 3 luni Cartiere Preturi / mp (euro) Evolutie Kiseleff si Aviatorilor 2.670 +3,6% Herastrau si Nordului 2.390 +5,8% Dorobanti si Floreasca 2.050 +6,2% Aviatiei 1.730 +3,7% Unirii 1.640 +0,6%

Cresteri importante, de sub 10% insa, au fost inregistrate si in Giurgiului (7,9%), Grivitei si Gara de Nord (6,6%), Dorobanti si Floreasca (6,2%) si Dristor impreuna cu Vitan Vechi (6,1%). In mod interesant, unele zone ale Capitalei au consemnat si scaderi de pret in perioada analizata: -3,1% in Cotroceni, -1% in Stefan cel Mare, -0,5% in Pipera si -0,4% in Ferdinand.

Cand se va opri cresterea preturilor la locuinte?

"Ne-am obisnuit deja cu ritmul alert de crestere a preturilor de la un trimestru la altul, in medie cu 2,5% / trimestru in ultimii 3 ani, si cu 3,1% in T2 2017. Desi justificate oarecum de raportul cerere-oferta, aceste avansuri rapide ale preturilor sunt considerate nesustenabile, inclusiv de BNR. Preturile proprietatilor in Romania cresc peste media europeana, conform Eurostat si INS", spune Dorel Nita, head of data and research, Imobiliare.ro.

In acest moment preturile cresc mai rapid decat economia, dar inca mai putin decat veniturile. (Dorel Nita)

In opinia sa, acest ritm de crestere se va opri atunci cand pretul proprietatilor va creste mai rapid decat veniturile, cand se vor tranzactiona mai putine proprietati, vor fi mai putini cumparatori interesati de achizitii, va creste din nou numarul de oferte - acestea vor sta mai mult timp la vanzare si se vor vinde sub valoarea de piata. "Deocamdata, toti indicatorii din piata indica o continuare a evolutiei pozitive si a ritmului accelerat de crestere", mai spune Dorel Nita.

Cartierele cu cele mai mici preturi/mp si evolutia in ultimele 3 luni Cartiere Preturi / mp (euro) Evolutie Ghencea 890 +1,6% Rahova 890 +2,0% Giulesti 940 +5,7% Giurgiului 970 +7,9% Militari 1.000 +0,2%

