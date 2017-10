Dunapack Rambox, compania din Romania a Diviziei Dunapack Packaging din grupul austriac de firme Prinzhorn a semnat un acord pentru achizitionarea a 11,5 ha teren in vederea construirii unei fabrici de ambalaje de carton ondulat tip greenfield in zona Bucurestiului. De asemenea, austriecii vor moderniza si fabrica deja existenta din Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

Noua fabrica de 22.000 metri patrati din Bolintin, la 20 km vest de Bucuresti, va fi echipata cu o masina de carton ondulat de mare viteza marca Fosber, cu o latime de 2,8 m, precum si cu mai multe masini de prelucrare in mai multe culori si tipuri de cutii. Capacitatea de productie anuala este preconizata la 180 milioane metri patrati pe an. Noua fabrica va functiona in mod complementar pe langa fabrica existenta Dunapack Rambox din Sfantu Gheorghe, Covasna. Ambele fabrici vor atinge o capacitate de productie anuala de 300 milioane metri patrati.

Cu fabrica noua de productie, Dunapack va opera cu doua fabrici de cutii in Romania. Astfel Divizia Dunapack Packaging va fi reprezentata in 10 tari, cu 19 fabrici de ambalaje din carton ondulat.

Divizia Dunapack Packaging face parte din grupul de firme Prinzhorn cu sediul central in Austria, care are 6.300 de angajati in 15 tari si opereaza in industria ambalajelor, productiei de hartie si reciclarii. Cu o cifra de afaceri anuala de 1,23 miliarde de euro, grupul este pe locul trei in Europa in acest segment. Grupul detinut de familia Prinzhorn este structurat in trei divizii: Dunapack Packaging (solutii de ambalare din carton ondulat), Hamburger Containerboard (productie de hartie reciclata) si Hamburger Recycling (colectare si comercializare materiale reciclabile).

