Iarna a pus stapanire pe Romania. Mai multe judete se afla sub cod rosu sau cod portocoliu de viscol si ninsori, zeci de drumuri sunt inchise iar autoritatile sunt pregatite sa intervina in caz de situatii de urgente.

Codul rosu de viscol, extins si in Constanta si Braila

Meteorologii au extins, vineri dimineata, atentionarea cod rosu de viscol valabila pana la ora 13.00 si in judetele Constanta si Braila, initial fiind avertizate Buzau, Ialomita, Calarasi si Tulcea.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), atentionarea este valabila pentru sud-estul judetului Buzau, jumatatea sudica a judetului Braila, jumatatea sud-vestica a judetului Tulcea, vestul judetului Constanta, precum si cea mai mare parte a judetelor Ialomita si Calarasi.

In aceste zone, se semnaleaza intensificari ale vantului cu rafale de peste 85 de kilometri pe ora, zapada puternic viscolita si troienita, vizibilitate redusa spre zero.

Mai multe drumuri nationale din judetele Buzau, Giurgiu, Vrancea, Braila, precum si un tronson al Autostrazii Soarelui sunt inchise, vineri dimineata, la ora transmiterii acestei stiri, din cauza viscolului, informeaza news.ro.

Acestea sunt DN 2B Buzau - Braila, DN 22 Ramnicu Sarat - Braila, DN 2 E85 Buzau - Ramnicu Sarat si DN 2C Buzau - Slobozia.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, George Cretu, drumurile au fost inchise de catre autoritati din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse pentru a evita aparitia unor blocaje.

Din cauza conditiilor meteo, mai multe masini au derapat in noaptea de joi spre vineri, oamenii avand nevoie de ajutor pentru a putea misca autovehiculelor.

Printre acestea se numara si un microbuz de transport persoane care mergea catre Braila si care a derapat in satul Bentu, comuna Galbinasi. Autovehiculul a fost scos din zapada cu ajutorul unui utilaj, apoi si-a continuat drumul.

In localitatea buzoiana Padina, circa 600 de gospodarii nu au current electric, din cauza unei avarii aparute urmare a vantului puternic.

In judetul Giurgiu, a fost inchis DN 5 Bucuresti - Giurgiu.

De asemenea, sunt probleme din cauza viscolului si in judetul Vrancea, unde sunt inchise DN 2N Bogza - Dumbraveni, DN 23A Gologanu - Ciorasti, precum si DN 23B Maicanesti - Ciorasti.

Sunt inchise si doua portiuni de drumuri nationale din judetul Braila: DN 2B Buzau - Braila si DN 22 Ramnicu Sarat - Braila.

Totodata, este inchis si tronsonul de la Bucuresti pana la kilometrul 144 al Autostrazii A2.

Potrivit Politiei Romane, sunt si drumuri inchise pe un singur sens.

Astfel, in judetul Teleorman, se circula pe un singur sens al DN 51 Izvoarele - Zimnicea.

De asemenea, sunt restrictii pentru masinile de mare tonaj, in judetul Giurgiu, pe DN 5B Giurgiu - Ghimpati si in judetul Galati, pe DN 24, DN 25, DN 25A, DN 26, DN 26A, DN 2B, DN 22B.

De la ora 1.30 sunt inchise si toate porturile de la Marea Neagra si tot din cauza vremii au fost anulate 27 de trenuri pe Ruta Bucuresti - Constanta, precum si o cursa aeriana Bucuresti - Istanbul, conform sursei citate.

Bucurestiul si 11 judete sunt de la ora 02.00 pana la ora 18.00, sub avertizare cod portocaliu de viscol, iar alte 15 judete din estul, sudul si centrul tarii au fost atentionate cu cod galben de ninsori viscolite, valabil pana vineri seara. De vineri si pana la inceputul saptamanii viitoare, vremea va fi geroasa, iar temperaturile minime vor fi frecvent intre minus 25 si minus 15 grade.

Constanta: Toate drumurile au fost inchise din cauza viscolului

Toate drumurile din judetul Constanta au fost inchise, la ora transmiterii acestei stiri, din cauza viscolului. De asemenea, sunt inchise Autostrada Soarelui, in totalitate, Aeroportul Mihail Kogalniceanu si toate porturile.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, toate drumurile din Constanta, judetene si nationale, sunt inchise, iar autoritatile fac apel la oameni sa nu mai iasa din case, informeaza news.ro.

Totodata, peste 75 de localitati din judet nu au energie electrica la aceasta ora.

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta au declarat, vineri dimineata, ca peste 40 de autoturisme au ramas blocate in localitatile Mihail Kogalniceanu, Oituz, Valu lui Traian, Lumina.

La ora transmiterii acestei stiri, se actioneaza pentru scoaterea acestora din zapada.

Totodata, potrivit reprezenantilor Politiei Romane, pe drumurile nationale si judetene se actioneaza pentru curatarea zapezii, dar operatiunea este ingreunata de viscol.

Aproximativ 20 de masini, intre care si un microbuz cu noua persoane, au ramas blocate, vineri dimineata, pe Autostrada A2, la ora transmiterii acestei stiri, autovehiculele fiind escortate in coloana de catre politisti, cu ajutorul unui echipaj de deszapezire, pana la o iesire de pe autostrada.

Microbuzul in care se afla noua persoane a ramas blocat, vineri dimineata, intr-o parcare de pe Autostrada A2, la kilometrul 75, potrivit comisarului-sef din IGPR, Ramona Dabija.

Acesta a fost preluat de catre politisti, impreuna cu alte aproximativ 20 de autoturisme care se aflau in aceeasi situatie, toate autovehiculele fiind transportate in coloana catre iesirea de pe autostrada, la kilometrul 88.

Coloana este insotita de un utilaj de deszapezire care curata soseaua pentru ca autoturismele sa poata inainta, potrivit sursei citate.

Toate drumurile din judetul Braila, inchise din cauza viscolului; patru masini, blocate in zapada

Toate drumurile din judetul Braila au fost inchise, vineri dimineata, din cauza viscolului, potrivit reprezentantilor Politiei. Pana la aceasta ora, patru autoturisme au ramas blocate in zapada in doua localitati, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) si autoritatile intervenind pentru scoaterea acestora

Potrivit reprezentantilor Politiei, toate drumurile judetene din Braila au fost inchise in jurul orei 7.00, dupa ce la ora 5.30, autoritatile oprisera traficul doar pe doua dintre acestea.

Pana la ora transmiterii acestei stiri, vineri dimineata patru autoturisme au ramas blocate in zapada: doua in localitatea Jirlau si doua la Albina. In primul caz, masinile au fost scoase din zapada, in timp ce in al doilea caz echipele de la ISU si autoritatile intervin la ora transmiterii acestei stiri.

Reprezentantii ISU Braila au anuntat ca cele 15 gravide, precum si persoanele care au nevoie de dializa in aceasta perioada au fost transportate la spital sau in centre medicale preventiv, pentru a nu exista probleme cat timp judetul se afla sub cod portocaliu de viscol.

De asemenea, peste noapte, 781 de familii din satul Ciocile, nu au avut energie electrica intre orele 00.40 – 04.45, o echipa a SC Electrica Braila actionand pentru remedierea defectiunii, potrivit sursei citate.

Drumurile nationale din Calarasi si Ialomita, inchise din cauza viscolului

Drumurile nationale din Calarasi si Ialomita au fost inchise, vineri dimineata, din cauza viscolului, astfel numarul judetelor in care nu se mai circula a ajuns la patru.

Conform reprezentantilor Politiei Judetene Ialomita, autoritatile au decis inchiderea tuturor drumurile nationale din acest judet vineri dimineata. Masura a fost luata in conditiile in care pe mai multe tronsoane de drum au ramas blocate autovehicule in care se afla oameni.

Autoritatile iau in calcul si posibilitatea inchiderii drumurilor judetene in conditiile in care pe aceste drumuri se circula cu dificultate.

Mai multe autovehicule intre care doua dube cu cate opt persoane au ramas blocate, vineri dimineata, pe drumuri din judetul Ialomita, pompierii reusind sa scoata din nameti una dintre autoutilitare si actionand pentru recuperarea celorlalte persoane.

Potrivit purtatorului de cuvant al Comitetului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, George Damian, echipele de interventie au fost solicitate vineri dimineata in sprijinul mai multor persoane care au ramas cu autovehiculele blocate in nameti pe drumurile greu practicabile din cauza viscolului.

Astfel, pe drumul dintre Tandarei si Valea Ciorii, o duba in care se aflau opt persoane a ramas blocata, aceasta fiind scoasa de pe tronsonul inzapezit.

La ora transmiterii acestei stiri, alte opt persoane sunt blocate intr-un autovehicul pe drumul judetean 302, intre localitatile Movilita si Rosiori, ISU intervenind pentru deblocare.

Totodata, si pe alte tronsoane de drum din Ialomita sunt autovehicule blocate, iar autoritatile intervin in sprijinul persoanelor ramase in nameti.

Pe un drum din apropierea orasului Fetesti, cel putin cinci persoane sunt blocate in doua autovehicule, alte doua persoane se afla pe DN 2A, intre localitatile Ciochina si Orboiesti. Totodata, un echipaj al Serviciului de Ambulanta se indreapta catre o gravida in 39 de saptamani din localitatea Munteni, femeia urmand a fi preluata si dusa la spital.