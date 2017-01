"In aceste zile au avut loc proteste, oamenii au iesit indignati sa protesteze in strada impotriva acestei incercari de a modifica prin ordonanta de urgenta legilatia penala. Am auzit fel si fel de aberatii, imediat dupa ce au iesit oamenii in strada. Activisti agitati si agitatori au fugit la televiziunile obediente sa explice poporului ca este o lovitura de stat. Cetatenii sa dea lovitura de stat? Nu, politicienii dau lovitura de stat, doar ca nu dau lovitura de stat, ci lovitura de gratie stat de drept", a declarat Iohannis, scrie News.ro.

In consecinta, presedintele a anuntat ca va initia procedurile pentru un referendum pe aceste teme. ”Aceasta tema a devenit o tema nationala. E evident ca exista un larg interes pentru schimbarea codurilor penale si a gratierii. Daca asa este, voi supune aceasta tema dezbaterii publice si votului popular. Voi incepe demersurile pentru un referendum, referendum prin care romanii vor putea sa se exprime, vor putea spune daca sunt de acord cu aceste demersuri sau nu”, a spus Klaus Iohannis.

El a aratat ca aceste doua chestiuni nu au fost subiecte in campania electorala, iar romanii au dreptul sa-si exprime opinia pe marginea lor.

”Atunci cand au votat, aceste teme nu s-au regasit in programul de guvernare. Daca guvernantii a facut o tema din asta, vor trebui sa suporte votul popular”, a spus presedintele.

Iohannis a apreciat ca tema acestui referendum depaseste insa cadrul strict al domeniului justitiei.

”Aparent vorbim de chestiuni legate de Justitie, de ordonante de urgenta pe teme foarte concrete. In realitate, dragi romani, vorbim de ce fel de natiune vrem sa fim. Vrem sa fim o natiune puternica, un stat de drept, sau vrem sa fim o natiune asa si asa, cu un stat de drept care poate fi inmuiat si discutat. Vrem sa fim o natiune care seamana cu generatia care a facut Mica Unire sau o natiune care nu indrazneste sa ridice vocea? Vrem sa fim o natiune intre celelalte natiuni asa cum sunt natiunile europene sau vrem sa fim o natiune care nu indrazneste sa ridice vocea in corul natiunilor europene? (...) Eu imi doresc o natiune puternica, imi doresc o natiune de oameni mandri si liberi. Romanii sunt mandri si liberi si o natiune condusa de politicieni integri, de politicieni competenti. Orice altceva pentru mine este prea putin, iar pentru a obtine acest lucru, pentru a atinge acest obiectiv, pentru mine niciun pret nu e prea mare.