Roger Federer a castigat meciul in trei ore si 37 de minute. Elvetianul in varsta de 35 de ani s-a mai impus la Australian Open in 2004, 2006, 2007 si 2010. Inaintea sa, ultimul loc 17 mondial care a castigat un Grand Slam a fost Pete Sampras, care s-a impus in 2002 la US Open, cand ocupa pozitia 17 ATP, potrivit News.ro.

Meciul de duminica a fost al 35-lea dintre Federer si Nadal, primul dupa octombrie 2015, cand la Basel s-a impus elvetianul in finala, cu scorul de 6-3, 5-7, 6-3. Nadal conduce in confruntarile directe cu 23-12 (14-8 la finale). Cei doi s-au intalnit in noua finale de Grand Slam, sase fiind castigate de Rafael Nadal si trei de Roger Federer.

Federer este lider in clasamentul all-time al trofeelor de Grand Slam, cu 18 reusite (urmat de Nadal si Pete Sampras – cate 14), si este primul jucator din istorie care a castigat cel putin cinci trofee la trei turnee diferite de Grand Slam (Australian Open – 2004, 2006, 2007, 2010, 2017; Wimbledon – 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012; US Open – 2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Elvetianul mai are in palmares un titlu la Roland Garros, obtinut in 2009.

Roger Federer a jucat la Australian Open sase finale – cinci castigate, una pierduta. Potrivit atpworldtour.com, ca urmare a succesului de duminica, Federer va reveni in top 10 ATP.

