In aceste vremuri de cumpana pe care le traim, cand Guvernul reuseste sa scoata in strada zeci de mii de oameni, carora nu le mai pasa de frig sau oboseala, am pus laolalta vocile unor importanti lideri din mediul de business, manageri si antreprenori. Si ei isi doresc normalitate, la fel ca noi toti ceilalti. Asa ca am inceput o campanie prin care vom pune presiune pe Guvern, prin care le vom transmite ca singura solutie este sa abroge aceasta ordonanta! Am consultat oameni relevanti, ale caror opinii le prezentam mai jos si in articole viitoare. Intrebarea este aceeasi: de ce nu suntem de acord cu aceste modificari in Codul Penal? Raspunsurile si argumentele sunt multe, puternice si profunde.

Unul dintre cei mai mari investitori imobiliari: Ordonanta poate avea consecinte materiale grave pentru Romania. Noi vom protesta in numar cat mai mare – fara violenta. Este singura solutie!

Executivul unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari prezenti pe piata din Romania sustine ca actualele miscari de strada datorate deciziei autoritatilor de a vota pe ascuns o masura care poate periclita soarta viitorului tarii nu trebuie trecuta cu vederea, iar cea mai corecta reactie pe care o vede in momentul de fata este cea care se intampla deja in Piata Victoriei, sustinand din plin aceste demersuri, dar incurajand la acte fara violenta. Mai mult, acesta este de parere ca pentru noi ca tara, aceaste decizii si manifestari violente vor avea un impact usturator asupra viitoarelor investitii din tara, cu precadere in sectorul in care activeaza.

“Vreau sa cred ca toti tragem in aceasi directie: inainte. Toti am muncit sa facem progrese, si prezenta ordonanta este interpretata la nivel international ca un pas inapoi, lucru care poate avea consecinte materiale negative pentru noi, Romania), pe plan economic si politic. in urma diverselor informari, cea mai buna varianta care am gasit-o este sa participam cat mai multi la protest si sa ne asiguram ca acestea se intampla fara violenta, pentru ca violenta nu ar face decat mai mult rau – ma gandesc aici la la daunele fizice, materiale, cat si la imaginea negativa in presa internationala”, a spus acesta, raspunzand unei solicitari wall-street.ro .





Din motive ce tin de business-ul pe care il coordoneaza, executivul companiei nu a dorit sa isi faca publica identitatea.

Jan Glas, Managing Partner TPA Romania: Este o evolutie trista pentru aceasta tara

"Discutand despre Romania cu potentiali investitori, principalul motiv de ingrijorare este, de multi ani, coruptia din tara. Din fericire, in ultima perioada au fost eforturi clare de lupta impotriva coruptiei, cu rezultate pozitive; am vazut un numar mare de dosare de coruptie si de condamnari reale. Prin urmare, respectarea Codului Penal si eliminarea politicienilor corupti sunt esentiale pentru succesul acestor eforturi", a declarat pentru wall-street.ro Jan Glas, managing partner TPA Romania.

Acesta considera ca faptele petrecute recent pe scena politica nu numai ca anuleaza mare parte din rezultatele luptei impotriva coruptiei, ci, mai mult, vin sa consolideze pozitia celor care se bazeaza pe existenta unei structuri corupte.

Astfel, in loc sa ne concentram pe dezvoltarea infrastructurii, pe imbunatatirea sistemului educational si de sanatate, pe crearea de locuri de munca si pe integrarea populatiei inactive, noul guvern pare ca a decis sa dea timpul inapoi catre perioada in care corputia era acceptata implicit ca parte din societatea romaneasca. Este o evolutie trista pentru aceasta frumoasa tara.

AmCham Romania: Actiunile netransparente ale Guvernului submineaza statul de drept

Fundamentarea, procedura de adoptare, prevederile si efectele Ordonantei de Urgenta 13/2017 si ale proiectului de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala sunt "deosebit de ingrijoratoare pentru mediul de afaceri" si "submineaza statul de drept si incalca principiile fundamentale ale transparentei", a avertizat Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) intr-un comnunicat in care critica dur actiunile Guvernului din seara zilei de marti.

"AmCham Romania a exprimat public motivele pentru care consideram inoportuna maniera de adoptare a acestor acte normative, al caror continut trebuia dezbatut cu atentie de toti cei implicati. As puncta din nou ingrijorarea ca un astfel de precedent in procesul decizional are un puternic impact negativ la nivelul increderii intre institutiile statului, intre decidenti si partenerii de dialog din mediul privat, si afecteaza increderea in Romania in ansamblu. Imaginea si increderea de care Romania se bucura in plan extern sunt rezultatul unui efort comun de durata si un capital valoros ce cantareste greu in orice evaluare de tara, dar care se poate pierde foarte repede prin astfel de masuri", a declarat Ionut Simion, presedinte AmCham Romania, pentru wall-street.ro.

Felix Patrascanu: Aceste ordonante nu au nimic de-a face cu bunul simt si mersul normal al tarii

“Vrem predictibilitate si stabilitate. Iata doua concepte care sunt extrem de importante pentru mediul de afaceri. Ce se intampla acum in Romania nu are nici o legatura cu cele doua. Mai mult, orice afacere sanatoasa se cladeste pe un fundament moral sanatos, intr-o ordine fireasca a lucrurilor. Nu pot sa cred ca un simplu OUG, publicat in Monitorul Oficial la ora 1:00 a.m.!!! sa deschida atatea "oportunitati" achizitorilor statului”, spune Patrascanu.

“Acest lucru va reactiva toate combinatiile ce nu au nicio legatura cu afacerile. Multi oameni de afaceri si-au facut un titlu de glorie afirmand ca ei nu fac afaceri cu statul. Trebuie sa intelegem ca oriunde in lume statul e un client foarte important. De aceea cred ca nu e deloc o rusine sa vinzi statului produsul tau. Doar ca aceste afaceri trebuie sa fie transparente si realizate corect. Aceste OUG-uri si mai ales felul cel putin indoielnic in care au fost introduse in spatiul public nu au nimic de a face cu bunul simt si mersul normal al acestei tari. Pe de alta parte, comunicarea acestor actiuni trebuie facuta de oameni care au o minima pregatire in domeniu si nu de persoane certate grav cu gramatica limbii romane. Ar fi o alegere de bun simt pe am fi perceput-o ca un pas inainte”, mai spune el.

Ciprian Stancu: Ordonantele amputeaza normalitatea!

Ciprian Stancu, fondatorul Republica BIO, una dintre cele mai cunoscute afaceri locale cu produse cerficate organic, sustine la randul sau ca ordonantele de urgenta amputeaza normalitatea.

„Eu nu sunt jurist, dar am invatat de la juristi ca sunt multe argumente fundamentate pe lege care justifica <<de ce nu>>. Motivul meu nu e juridic. Motivul meu este legat de normalitatea pe care ordonantele o amputeaza. Mie Guvernul imi spune: <<Bai Cipriane, uite: noi dam o lege ca PSD-istii cu functii sa fure mai linistiti. Au furat si pana acum, dar au fost stresati. Noi vrem sa ii scapam de stres si de puscarii. Tu si toti romanii trebuie sa va faceti ca nu vedeti (de-asta am dat ordonantele cand voi dormeati, ca sa nu va deranjam prea tare). Si ti-as recomanda sa te odihnesti, fiindca trebuie sa munciti cu totii mai mult. De acum avem si pomeni electorale de platit si trebuie sa ne mai ajunga si noua sa furam. Asa ca nu mai pierde vremea la proteste si treci la treaba! Daca muschiul nostru de PSDisti asa vrea, asa facem. Fiindca putem. Alta intrebare?>>. Eu raspund umil: <<Alaltaieri am fost 50.000, ieri 500.000. Azi o sa fim in Piete un milion si apoi milioane. Nu va ramane asa doar fiindca vreti voi. Trebuie sa dati legi sa ne fie bine tuturor, nu doar prietenilor vostri penali. Nu va las sa-mi bagati mana in buzunar chiar daca voi mi-ati trimis invitatia”, spune Stancu.

Vocea jucatorilor din retail: Democratia acestei tari suntem NOI!

Dragos Stanca: Riscam o criza majora cu pierderi greu de recuperat

"Ca antreprenor si platitor a sute de mii de euro pe an taxe la stat, prima mea ingrijorare e cat se poate de pragmatica: investitia in statul in care fac business, pentru luna ianuarie, nu se justifica. Guvernul meu nu si-a facut treaba pentru care e platit lunar de mine si mai ales de colegii mei din companiile de care ma ocup.

Sa va dau o perspectiva foarte palpabila: cu banii pe care i-am platit statului doar in anul 2016, ca statul sa imi asigure un mediu de business stabil, o fiscalitate competitiva, o infrastructura decenta si asa mai departe as putea sa le ofer in plus colegilor mei, in medie, peste 1.200 de euro lunar de om. Evident, banii astia merg la bugetul de stat, in schimb. Asa cum e firesc, si cum trebuie sa functioneze orice stat democratic.

De aceea eu, si colegii mei, avem dreptul si datoria sa ii cerem cat se poate de vocal Guvernului nostru sa isi faca treaba pentru care il platim. Din ce se vede, in prima luna a anului, a avut alte preocupari.

Cresterea economica din programul de guvernare e mai mare cu 1-1.5% comparativ cu cele mai optimiste prognoze independente, contextul international e complicat, Rusia si SUA redeseneaza soarta UE, iar Guvernul meu (subliniez: si al meu) a inceput mandatul cu o abordare total gresita. Sper ca lucrurile sa revina la normal cat de curand, altminteri riscam o criza majora cu pierderi greu de recuperat”.

Remus Visan, director general Paravion

Sunt de partea democratiei, a dreptului de a trai alaturi de conationalii mei intr-o tara civilizata. Adoptarea de catre Guvern a acestor ordonante de urgenta in favoarea gratierii i-a scos pe romani in strada, iar mai grav este ca i-ar putea scoate din tara. Sunt din ce in ce mai multi tineri care privesc cu pesimism viitorul lor in Romania. Personal, consider ca atat adoptarea acestor legi, cat si modul in care au fost adoptate contravin ideii de democratie. Mai exact, nu vad ce anume ar putea justifica urgenta adoptarii unor astfel de masuri, daca alte masuri, precum cele legate de sistemul de invatamant sau de cel medical, nu par sa fie atat de imperios necesare.

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei: Actiunile recente ale Guvernului afecteaza cetatenii si investitorii

Actiunile recente ale Guvernului Romaniei legate de modificarea prin ordonanta de urgenta a Codului Penal si a Codului de Urmarire Penala si, mai ales, procedura de adoptare a noilor reglementari, fara consultare reala si cu nerespectarea principiilor transparentei decizionale si predictibilitatii legislative sunt de natura a diminua semnificativ increderea, atat a antreprenorilor locali, cat si a investitorilor straini in stabilitatea cadrului legislativ si angajamentul Guvernului de a continua lupta anticoruptie, a avertizat Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).

Coalitia reuneste in total 45 de organizatii sau membrii asociati, iar scopul este de a oferi o baza coerenta pentru consultare cu Guvernul si alte institutii publice pe teme care au impact asupra climatului economic si de afaceri din Romania. Coordonarea Coalitiei este asigurata de Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Camera de Comert Americana in Romania, (AmCham), Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Consiliul Investitorilor Straini (FIC) si Romanian Business Leaders (RBL).

"Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) isi exprima ingrijorarea cu privire la masurile adoptate recent de Guvernul Romaniei prin intermediul Ordonantei de Urgenta nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala. Modul netransparent de adoptare a Ordonantei de Urgenta si efectele masurilor cuprinse in prevederile textului de Ordonanta sunt de natura a aduce atingere principiilor de buna guvernanta, stabilitate si predictibilitate a procesului de legiferare", se arata intr-un comunicat transmis de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei.

Bogdan Savonea, The Pole Society

"Principiul modificarii unei legi organice prin ordonanta de urgenta este profund gresit si nu ar trebui sa existe aceasta optiune. Principiul adoptarii unei legi in Parlament se bazeaza pe transparenta si dezbatere pe cand OUG este o decizie unilaterala. Atata timp cat exista aceasta optiune, ce garantie are oricine ca orice lege nu poate fi schimbata peste noapte? Tocmai aceasta stare de incertitudine si instabilitate legislativa afecteaza direct antreprenoriatul in Romania si ne tine intr-un con de umbra relativ izolati de dinamica economica a startup-urilor pe care o vedem in state cu predictibilitate legislativa si fiscala. Este principalul motiv pentru care spre exemplu in multe cazuri capitalul de risc presupune si relocatea HQ al unui startup romanesc intr-o tara stabila legislativ si fiscal. Nu contest ca exista ambiguitati in codul penal care lasa loc larg interpretarilor. Totusi, vorbim despre o lege organica, care sta la baza functionalitatii statului, nu inteleg modificarea ei prin OUG si nu prin Parlament. Nu vreau sa trag concluzii despre motive, nu le cunosc, insa as vrea sa ridic atentia asupra faptului ca aceasta practica nne afecteaza direct pe toti cei care incercam sa iesim pe piete externe. Iar problemele nu sunt doar la discutia despre capital"

Ionut Munteanu, Urby

"Vedem un guvern ales democratic care modifica in mod nedemocratic, netransparent si vadit cu scopul de elibera sau scapa de justitie, cu precadere, oamenii politici corupti. Este inacceptabil si imi asum cu toata responsabilitatea toate actiunile legale pe care le pot face pentru a boicota si determina Guvernul sa abroge acele ordonante"

George Lemnaru, Greenhorse Games

"Romania va creste doar prin legi corecte aplicabile tuturor cetatenilor sai. Legi care incurajeaza munca, sprijina educatia si pedepsesc furtul. Noi suntem aici sa aratam ca se poate. Nu plecam nicaieri din tara".

Auras Mihai Geambasu, MobileAcademy.ro

"Sunt total impotriva unei ordonante de urgenta emise noaptea, pe ascuns, care dezincrimneaza abuzul in serviciu, care permite functionarilor publice sa faca abuzuri pe orice suma din bani publici, sunt impotriva oricarei decizii care afecteaza anchetele anti-coruptie si sistemul de justitie. Iar pentru libertate si legi corecte, fara dedicatie, am iesit si voi iesi in continuare, in strada"

Alexandra Roata - Managing Partner Softlead

"Un mediu social si politic corupt si usor coruptibil construiesc un mediul de business vulnerabil. Un asemenea décor nu poate sustine o forta umana competitiva la care ravnesc companii mari, nu poate sustine investitii, cresteri, extinderi. Ne va fi tot mai greu sa atragem investitii, exact cand reusisem, la nivel de tara, sa ne bucuram de recunoastere si de un plus de capital de incredere. Ne va fi tot mai greu sa destramam lantul licitatiilor castigate in ultimii 15 ani de aceiasi mamuti, asadar ne vom plange in continuare de sisteme care nu functioneaza si de mii de interese pe care nu le poti combate pentru ca... nu esti eligibil. Vom fi tot mai departe de a fi eligibili parteneriatelor cu multinationale sau companii globale, iar cand vom fi, nu vom avea forta de munca!"

Sergiu Negut - Associate Partner at Softelligence Romania, Associate Partner at Intermedicas, Associate Partner at frufru

"Credibilitatea noastra ca oameni de afaceri in relatie cu partenerii externi depinde de credibilitatea mediului de afaceri si a statului. Orice dubiu, incertitudine, suspiciune cu privire la stabilitatea si buna credinta a institutiilor romanesti deterioreaza economia mai repede decat putem noi munci sa o construim la loc, mai ales in contextul mediatizarii internationale. Ca atare, tema OUG nu mai este doar despre un numar de oameni corupti si daca ei stau acasa sau la inchisoare, este din pacate despre bunastarea noastra a tuturor. Indiferent ce datorii simt ca au guvernantii fata de o mica parte din sustinatorii lor, datorii de care s-ar putea achita prin OUG sau prin blocarea agresiva a luptei anticoruptie, cred ca este momentul sa le uite cel putin pana la stabilizarea situatiei, in interesul Romaniei si chiar si al lor personal. Restabilirea credibilitatii noastre ca tara devine din ce in ce mai complicata cu fiecare zi".

Investitorii straini: Ceea ce distruge acum Guvernul se va reconstrui doar cu mult timp si efort

Modul in care Guvernul a adoptat recent modificari la Codul Penal ar putea pune increderea investitorilor in calitatea mediului de afaceri din Romania sub semnul intrebarii, iar reconstruirea acestei increderi ar presupune un efort suplimentar si de asemenea un interval de timp foarte mare, a transmis Consiliul Investitorilor Straini - FIC. Criticile FIC se alatura semnalelor puternice transmise de mediul de afaceri in ultimele zile Guvernului, ca masurile adoptate si modul in care acestea au fost aprobate submineaza statul de drept in Romania.

"FIC a sustinut mereu predictibilitatea si transparenta procesului legislativ si a apreciat rezultatele luptei anticoruptie. FIC considera ca lupta impotriva coruptiei si reformele structurale trebuie sa ramana o prioritate constanta a fiecarui Guvern al Romaniei, dincolo de ciclurile electorale. Aplicarea principiilor statului de drept si ale economiei de piata, precum si respectarea legilor sunt ingrediente esentiale pentru un mediu favorabil dezvoltarii economice pe termen lung, care sa aduca prosperitate populatiei", noteaza intr-un comunicat Consiliul Investitorilor Straini - FIC.

Guvernul a aprobat, marti, prin Ordonanta de Urgenta, mai multe modificari ale Codului Penal si ale Codului de Procedura Penala. Ele se refera la definirea si pedepsirea abuzului in serviciu, stabilind si un prag minim de 200.000 de lei de la care acesta este fapta penala, largesc categoria persoanelor care ies de sub incidenta prevederilor referitoare la favorizarea infractorului si stabilesc ca denuntul este valabil doar daca este facut in termen de sase luni de la comiterea faptei. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial in aceeasi noapte.