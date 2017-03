Spitalul Sfanta Maria din Capitala va putea fi inclus in programul national de transplant, pentru transplantul de plaman, reevaluarea facuta miercuri aratand ca se mentin conditiile de la acreditare, a transmis presedintele Agentiei Nationale de Transplant, Radu Deac. In plus, medicul Igor Tudorache este de acord sa vina de la Hanovra si sa opereze in spitalul bucurestean.

"Am fost foarte necajiti atunci cand am fost informati de medicii de la Viena ca au operat ultimul bolnav, desi mai aveau pe lista alti cinci romani pentru transplantul pulmonar. Reevaluarea de ieri (miercuri, n.r.) a aratat ca la Spitalul Sfanta Maria se mentin conditiile de la acreditare pentru realizarea transplantului de plaman. De asemenea, Igor Tudorache, medicul roman de la Hanovra, a spus ca va veni sa opereze in Spitalul Sfanta Maria", a precizat Radu Deac, potrivit News.ro.

Eurotransplant, solicitat sa prelungeasca acordul cu Romania privind transplantul de plamani

Pentru ca pacientii romani aflati pe lista la Viena sa nu aiba de suferit pana cand Spitalul Sfanta Maria va definitiva anumite contracte care au expirat, presedintele Agentiei Nationale de Transplant a trimis o scrioare la Eurotransplant, prin care a solicitat prelungirea acordului cu Romania.

"Am trimis o scrisoare la Eurotransplant prin care am solicitat prelungirea cu un an a acordului privind transplantul de plamani. Contractul care expira in 31 martie a fost pe durata a sase luni. Acum noi am anuntat ca Spitalul Sfanta Maria intruneste conditiile pentru realizarea transplantului de plaman, asa cum au fost la acreditare, deci, dupa ce reinnoieste contractele medicilor, pot sa decida data la care incep sa faca transplant de plaman", a adaugat profesorul Deac.

Ministrul Sanatatii: Contractul cu AKH pentru transplant pulmonar trebuie sa continue

Contractul cu clinica austriaca AKH, pentru transplant pulmonar, trebuie sa continue, a declarat, joi, pentru News.ro, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, precizand ca face demersuri in acest sens. Ministrul a spus ca va vorbi cu omologul sau austriac, deoarece exista pacienti romani care merg la tratament la AKH dupa ce au beneficiat de transplant pulmonar in aceasta clinica.

"Astazi (joi, n.r.) sunt la Tulcea, de aceea raportul ANT il voi vedea luni. Dar ceea ce pot sa va spun este ca am discutat ieri (miercuri, n.r.) cu profesorul Walter Klepetko (seful Programului de Transplant Pulmonar de la clinica universitara AKH din Viena, n.r.). In plus, astazi voi vorbi cu ministrul austriac al Sanatatii. Stiu ca avem cinci pacienti pe lista la Viena, dar datoria mea este sa ma asigur ca bolnavii transplantati pot merge la clinica pentru tratament, nu-i pot lasa asa. Este o situatie foarte importanta pe care trebuie sa o rezolv urgent", a precizat, pentru News.ro, ministrul Sanatatii.

Florian Bodog a adaugat ca face demersuri pentru a relua contractul cu AKH, privind transplantul de plaman. "Acel contract trebuie sa continue pentru acesti oameni. Asa cum am declarat, o echipa ANT si DSP a fost ieri la Spitalul Sfanta Maria. Am cerut ca sa fie alti oameni decat cei care au efectuat inspectia in vederea acreditarii. Nu am vazut inca raportul pentru ca sunt la Tulcea. Dar sa stiti ca Spitalul Sfanta Maria este inclus in programul national cu transplant hepatic", a mai spus ministrul Sanatatii.

Romanii nu mai sunt primiti pentru transplant de plamani la Spitalul AKH din Viena

Reevaluarea Centrului de transplant de la Spitalul “Sfanta Maria” a fost dispusa dupa ce Spitalul AKH din Viena a reziliat unilateral protocolul prin care erau realizate interventii de transplant pulmonar romanilor inscrisi pe lista.

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, anunta marti rezilierea protocolului, aratand ca Spitalul AKH nu avea dreptul sa denunte unilateral acest protocol. "Am primit o scrisoare pe mail vineri, in care se spunea ca, din cauza faptului ca a scazut capacitatea centrului, pacientii din Romania nu vor mai fi primiti la tratament. Imediat am luat legatura cu presedintele ANT si a spus ca va apela la Eurotransplant. O situatie similara a avut loc si anul trecut. Ei spun ca este legat strict de spatiu, au facut si o structura de chirurgie vasculara si spatiul este redus. Dar noi am dat plamani la Viena", a mai spus Bodog.

Ministrul Sanatatii spunea, cu o zi inainte de a fi anuntat ca la Spitalul AKH nu vor mai fi operati pacienti romani, ca va aproba inceperea programului de transplant pulmonar in Romania atunci cand va fi convins ca o astfel de interventie poate fi facuta in conditii de siguranta pentru pacienti.

Florian Bodog preciza ca la Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala, singurul acreditat pentru astfel de interventii, nu exista niciun specialist care sa fi facut vreodata transplant in mod independent.

Un medic roman care lucreaza in Germania vine sa opereze in Bucuresti

Medicul Igor Tudorache, seful centrului de transplant pulmonar din Hanovra, ar urma sa coordoneze echipa de transplant din spitalul bucurestean.

Intrebat, in noiembrie 2016, daca ar lasa Centrul din Germania ca sa vina si sa opereze in Romania si pentru cat timp, Tudorache a spus ca are aceasta disponibilitate, dar depinde de conjunctura. "Disponibilitatea mea de a opera si a ajuta pacientii in Romania este intotdeauna prezenta si depinde de conjunctura si conditiile oferite", a spus medicul.

Igor Tudorache a mentionat ca Spitalul Sfanta Maria a facut tot posibilul sa corespunda unui centru european de transplant. "In ceea ce priveste conditiile necesare efectuarii unui transplant pulmonar, Spitalul Sfanta Maria a facut absolut tot posibilul sa corespunda unui centru chirurgical european", a spus Tudorache.

Sursa foto: Dreamstime.com