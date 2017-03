Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca a trimis o scrisoare deschisa Asocierii Astaldi SPA - Euroconstruct Trading 98 SRL - RCV Global Group SRL, care executa lucrarile la Pasajul Piata Sudului, al caror termen de finalizare era decembrie 2015, in conditiile in care stadiul de realizare a acestora este de numai 63%, graficul de executie a lucrarilor fiind modificat de mai multe ori. In urma cu cateva zile, Firea declara ca Pasajul ar putea fi gata imediat dupa Paste.

In scrisoarea transmisa constructorului, Gabriela Firea spune ca aceasta investitie nu poate trena la nesfarsit, atragand atentia ca trebuie marit, de urgenta, ritmul de executie a lucrarilor, potrivit News.ro.

"Avand in vedere data la care trebuia finalizat contractul de lucrari, 10.12.2015, si stadiul actual de realizare de numai 63% dupa aproape 15 luni, consideram ca trebuie sa actionati de urgenta in sensul maririi ritmului de executie. Asa cum am vazut, ritmul executiei pe perioada campaniei electorale a fost unul sustinut, ati mobilizat peste 200 de muncitori in santier. Consider ca o asociere de firme de talia dumneavoastra nu face parada pentru a impresiona eventualii candidati si de aceea va solicit sa lucrati si acum in acelasi ritm", se arata in scrisoarea trimisa de Firea constructorului.

Primarul general mai spune ca, in cadrul intalnirilor de management, reprezentantii legali ai asocierii au declarat termene de finalizare partiale in luna decembrie 2016 pentru pasajul rutier si aprilie 2017 pentru finalizarea pasajelor pietonale si restabilirea totala a circulatiei.

Ea atrage atentia ca proiectul de la Piata Sudului este realizat din fonduri europene, iar nefinalizarea la termenul asumat a lucrarilor de constructie si depasirea duratei de implementare au ca efect restituirea tuturor sumelor rambursate catre beneficiar de catre AMPOR, in temeiul contractului de finantare.

Firea spune ca, in cazul in care se intarzie data de finalizare a lucrarilor, proiectul in intregimea lui va fi considerat neeligibil, consecinta fiind rezilierea contractului de finantare si restituirea de catre beneficiar a tuturor sumelor rambursate de AMPOR pana la data rezilierii.

"In acest caz, prejudiciul inregistrat de beneficiar va consta in efortul financiar pe care acesta il va face din bugetul local pentru asigurarea finantarii proiectului si a restituirii sumelor catre AMPOR plus a eventualelor penalitati ce vor fi in sarcina beneficiarului", arata primarul general al Capitalei.

Firea: exista parghii prin care sa denuntam unilateral contractul

Gabriela Firea mai spune ca, in conditiile in care graficul de executie a lucrarilor a fost modificat de mai multe ori, poate denunta unilateral contractul din culpa exclusiva a executantului.

"Avand in vedere deciziile pe care le-am luat in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti pentru deblocarea activitatii in cazul acestui proiect, sunt contrariata de lipsa de actiune a executantului. Am fost informata ori de cate ori ati actualizat graficul de executie al contractului de lucrari prin care ati modificat data finalizarii lucrarilor. Consider ca un executant serios nu poate avansa lunar un alt termen de finalizare si nu induce in eroare reprezentantii beneficiarului. Graficele de executie transmise de dumneavoastra sunt incomplete, nesustinute de ritmul executiei lucrarilor si nu corespund din punct de vedere contractual, acestea neputand fi aprobate de catre beneficiar. Sunt neplacut surprinsa de faptul ca nu ati respectat instructiunile emise de catre beneficiar, (acumuland o suma considerabila cu titlul de penalitati), instructiuni care puteau conduce la eliminarea partiala a intarzierilor in finalizarea lucrarilor. Va solicitam sa luati in considerare importanta acestui proiect pentru cetatenii municipiului Bucuresti si sa reanalizati mobilizarea dumneavoastra in cadrul lucrarilor pe care le executati intr-un termen rezonabil de 10 zile de la primirea prezentei scrisori de nemultumire a beneficiarului. Dorim sa va atragem atentia in modul cel mai serios cu putinta ca in cazul in care nu observam progresul pe care il asteptam, exista parghii contractuale prin care sa denuntam unilateral contractul din culpa exclusiva a executantului si ca suntem determinati sa apelam la acestea daca situatia nu se va imbunatati", mai spune primarul General al Capitalei in scrisoarea transmisa constructorului.

Constructia Pasajului Piata Sudului a inceput in primavara anului 2014 si trebuia terminata la sfarsitul anului 2015, dar, pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Fiindca nici acest termen nu a fost respectat, reprezentantii municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care administratia este obligata sa incheie lucrarile pana in decembrie 2018.

Investitia este de 28,3 milioane de euro, din care finantarea europeana este de 18,9 milioane de euro.

Pasajul de la Piata Sudului va avea o lungime de 356 de metri si inaltimea de cinci metri. In plus, vor fi construite pasaje pietonale care vor face legatura cu statia de metrou, iar trecerile de pietoni de la suprafata vor fi desfiintate.

Firea: Pasajul de la Piata Sudului ar putea fi gata imediat dupa Paste

Saptamana trecuta, primarul Gabriela Firea a declarat ca pasajul de la Piata Sudului din Capitala, unde lucrarile au inceput in mai 2014, ar putea fi gata imediat dupa Paste.

”Imi doresc ca imediat dupa sarbatorile pascale sa va invit la inaugurare. Recunosc, am o dezamagire pentru faptul ca reprezentantii constructorului, care este o asociere de firme, mi-au garantat ca in saptamana de martisor si de 8 martie mergem impreuna sa inauguram. Este o intarziere, dar care nu ni se poate imputa. Haideti sa le mai dam o sansa si imediat dupa sarbatorile pascale sa va invitam la inaugurare. Nu mai vreau sa va spun in ce situatie am gasit Pasajul Piata Sudului. Nu se mai lucra, acel Dorel pe care il stim noi era la tot pasul. Platile nu mai erau facute din luna octombrie si, practic, am repornit motoarele si pe acest santier", a afirmat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova