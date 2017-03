”Imi doresc ca imediat dupa sarbatorile pascale sa va invit la inaugurare. Recunosc, am o dezamagire pentru faptul ca reprezentantii constructorului, care este o asociere de firme, mi-au garantat ca in saptamana de martisor si de 8 martie mergem impreuna sa inauguram. Este o intarziere, dar care nu ni se poate imputa. Haideti sa le mai dam o sansa si imediat dupa sarbatorile pascale sa va invitam la inaugurare. Nu mai vreau sa va spun in ce situatie am gasit Pasajul Piata Sudului. Nu se mai lucra, acel Dorel pe care il stim noi era la tot pasul. Platile nu mai erau facute din luna octombrie si, practic, am repornit motoarele si pe acest santier", a afirmat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Aceasta a mai sustinut ca bugetul Primariei Capitalei pentru acest an are ca prioritate rezolvarea marilor probleme de infrastructura ale orasului, dar cea mai mare suma, 83 de milioane de euro, va fi alocata pentru sanatate.

Pentru pasajul subteran de la Piata Sudului, in proiectul de buget pentru 2017 publicat luni de Primaria Capitalei este prevazuta suma de 102,5 milioane lei.

Constructia Pasajului Piata Sudului a inceput in primavara anului 2014 si trebuia terminata la sfarsitul anului 2015, dar, pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Fiindca nici acest termen nu a fost respectat, reprezentantii municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care administratia este obligata sa incheie lucrarile pana in decembrie 2018.

Primarul General Gabriela Firea declara, la sfarsitul lunii octombrie, ca lucrarile de la Pasajul Piata Sudului s-ar putea incheia in primavara acestui an daca lucrurile vor decurge conform planului, termenul pe care il dadea fiind "nu mai mult de cinci-sase luni”.

Investitia este de 28,3 milioane de euro, din care finantarea europeana este de 18,9 milioane de euro.

Pasajul de la Piata Sudului va avea o lungime de 356 de metri si inaltimea de cinci metri. In plus, vor fi construite pasaje pietonale care vor face legatura cu statia de metrou, iar trecerile de pietoni de la suprafata vor fi desfiintate.

