"Ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului 458/2017 de modificare a Codului Frontierelor Schengen (Regulamentul 399/2016), adoptat de catre Parlamentul European si Consiliul Europei, autoritatile de control la frontiera din statele Uniunii Europene, inclusiv Politia de Frontiera Romana, vor efectua, incepand cu data de 7 aprilie a.c., verificari sistematice la intrarea si iesirea de pe teritoriul statelor membre", precizeaza reprezentantii Politiei de Frontiera, scrie News.ro.

Astfel, vor fi verificate documentele de calatorie si vor fi consultate bazele de date relevante cu privire la toate persoanele, inclusiv cele care beneficiaza de dreptul la libera circulatie in temeiul dreptului UE (si anume cetatenii UE si membrii familiilor lor care nu sunt cetateni ai UE) atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara, mai arata Politia de Frontiera. Reprezentantii institutiei adauga ca bazele de date in care se vor efectua verificari includ Sistemul de Informatii Schengen (SIS), baza de date a Interpolului privind documentele de calatorie furate si pierdute (SLTD), precum si bazele de date nationale.

"Verificarile permit statelor membre sa se asigure ca persoanele respective nu reprezinta o amenintare pentru ordinea publica, securitatea interna sau sanatatea publica, in scopul imbunatatirii securitatii Uniunii Europene si a cetatenilor acesteia. Aceasta obligatie se aplica pentru toate frontierele externe (aeriene, maritime si terestre), atat la intrare, cat si la iesire, precum si pentru frontierele interne ale statelor membre pentru care nu s-a luat inca decizia privind eliminarea controalelor la frontierele lor interne", precizeaza Politia de Frontiera. Institutia avertizeaza ca, avand in vedere apropierea Pastelui si a sezonul estival, precum si faptul ca atat Politia de Frontiera Romana, cat si autoritatile de frontiera din statele vecine (Ungaria, Bulgaria) vor lua aceste masuri, se prefigureaza cresterea timpilor de asteptare pentru efectuarea formalitatilor, in punctele de frontiera rutiere.

"De asemenea, numarul mare de pasageri inregistrat in punctele de frontiera aeroportuare, in special in perioada sezonului estival, coroborat cu recomandarile la nivel european privind modul de efectuare al controlului la trecerea frontierelor externe in raport cu amenintarile teroriste, pot duce la cresterea timpului de asteptare pentru controlul la trecerea frontierei pe aeroporturile internationale", transmite Politia de Frontiera. Comparativ cu anii 2001-2002, traficul de pasageri a crescut cu peste 280 la suta, iar cel al mijloacelor de transport cu peste 300 la suta, capacitatea fiind limitata de numarul tonetelor de control dispuse pe fiecare sens de trecere a frontierei, mai spun reprezentantii institutiei.

Sursa foto: Shutterstock/Anton Prado PHOTO