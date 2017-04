Primaria Bucuresti are 55 de consilieri locali, cu 30 mai multi decat primaria Londrei. De asemenea, numarul functionarilor publici din Primaria Capitalei este de peste zece ori mai mare decat in cazul primariei Berlinului, care este digitalizata complet, potrivit datelor de la Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.

Primaria Bucurestiului are 860 de functionari publici si zece consilieri personali ai primarului, fata de 69 de functionari si 138 personal contractual, la nivelul Primariei Berlinului. Comparativ, Capitala Romaniei are 1,88 milioane de locuitori, fata de cei 3,46 milioane de locuitori ai Berlinului, potrivit News.ro.

Primaria Bucuresti are 55 de consilieri locali, (...) mai multi decat Londra. Autoritatea Londrei este reprezentata de primarul Londrei si de Adunarea Londrei, care are 25 de membri, cu 30 mai putin decat numarul de consilieri ai Primariei Bucuresti, la o populatie de 7,4 milioane de locuitori si un buget de cheltuieli estimat pentru 2017-2018 la 11 miliarde lire Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania

De asemenea, numarul de consilieri din Primaria Capitalei este cat in primaria din Madrid, care are o populatie de 3,2 milioane de persoane, ce se dubleaza daca luand in considerare zona metropolitana in intregul ei si care administreaza un buget de cinci ori mai mare.

Numarul de consilieri din primarie il depaseste si pe cel din Budapesta, unde deciziile sunt luate de cei 33 de membri ai Adunarii Generale, deci cu 22 mai putini decat in Bucuresti.

"Posturile din administratie, care intretin nejustificat birocratia, trebuie restructurate"

Conducerea CNIPMMR arata ca este necesara si o reforma profunda a sistemului bugetar, imbunatatirea solutiilor de e-guvernare, digitalizarea administratiei publice, ”cu restructurarea posturilor din administratia publica locala si centrala care intretin nejustificat birocratia, raportat la numarul foarte mare de bugetari (numarul de posturi ocupate in institutiile si autoritatile publice in luna februarie 2017 a fost de 1.189.873)”.

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania sustine astfel necesitatea cresterii calitatii serviciilor publice, dar si testarea periodica si perfectionarea periodica a bugetarilor.

Oficialii CNIPMMR spun totodata ca este nevoie de o evaluare si monitorizare permanenta a activitatii bugetarilor, cu rezultate directe asupra nivelului salariului lor.

Referitor la viitoarea lege a salarizarii unice, CNIPMMR sustine necesitatea fundamentarii ample a noii legi, analizarea impactului socio-economic, al impactului financiar asupra bugetului de stat consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe urmatorii cinci ani, a modificarilor cheltuielilor si veniturilor bugetare.

Consiliul vorbeste totodata si de respectarea principiilor responsabilitatii, precautiei si a tintei de deficit bugetar de sub 2% din PIB.

In plus, sustin reprezentantii CNIPMMR, este necesara corelarea salariilor bugetarilor cu salariile din industrie, astfel incat salariile din sectorul public sa nu fie mai mari decat salariile din sectorul privat, ”pentru a preveni aparitia unor discrepante nejustificate, generatoare de multiple efecte negative (inflatie, falimente sau necompetitivitate la export, etc.)”.

Consiliul cere si deblocarea fondurilor europene si a investitiilor publice, pentru a se asigura baza necesara cresterii veniturilor bugetare care sa sustina cresterile salariale.

