Meteorologii au inregistrat, in noaptea de vineri spre sambata, minus 9,2 grade Celsius la Mircurea Ciuc, record de temperatura pentru orasele din Transilvania, cel putin din 1961 pana acum. S-au mai inregistrat minus 9 grade Celsius la Intorsura Buzaului si minus 7 grade la Sfantu Gheorghe, iar in zona montana au fost minus 12 grade la Balea Lac, unde stratul de zapada a trecut de doi metri.

Reprezentantii Centrului Meterologic Regional (CMR) Transilvania Sud Sibiu, care se ocupa de prognoza meteo din Transilvania, au declarat, sambata, pentru News.ro, ca in noaprea de vineri spre sambata s-a inregistrat un record de temperatura la Miercurea Ciuc, potrivit News.ro.

„S-au inregistrat minus 9,2 grade Celsius. Noi detinem o arhiva a temperaturilor inregistrate in zona pe care o deservim, care este din 1961. De atunci si pana acum, in noaptea de 21 spre 22 aprilie, nu s-au mai inregistrat temperaturi atat de scazute. Am comparat doar noaptea respectiva, nu toata luna aprilie. Recordul de pana acum a fost de minus 6,2 grade Celsius, la Miercurea Ciuc”, a precizat meteorologul de serviciu din cadrul CMR Sibiu.

Potrivit acestuia, s-au mai inregistrat minus 9 grade Celsius la Intorsura Buzaului si minus 7 grade la Sfantu Gheorghe.

In zona montana, la Balea Lac, s-au inregistrat minus 12 grade Celsius, iar stratul de zapada a ajuns la 207 centimetri. La Paltinis, stratul de zapada masoara 29 de centimetri.

Potrivit meteorologilor, vremea incepe treptat sa se incalzeasca, iar in perioada 25 - 27 aprilie vom avea temperaturi mult peste normalul acestei perioade.

Sursa foto: Stacey Ann Alberts/Shutterstock.com