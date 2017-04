Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, luni, la finalul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu premierul Sorin Grindeanu si cu reprezentanti ai companiilor farmaceutice din Romania, ca are asigurari ca dozele de vaccin pentru rujeola vor fi in tara saptamana viitoare.

"Deja sunt intrate la Directia de Sanatate Publica cantitatile de vaccin hexavalent si cele de tetravalent, iar in ceea ce priveste vaccinurile pentru rujeola, saptamana viitoare am asigurari ca vor fi in tara", a declarat ministrul Sanatatii, Florian Bobog, potrivit News.ro.

Oficialul a precizat referitor la intalnirea de la Guvern ca aceasta a avut ca scop gasirea solutiilor pentru imbunatatirea managementului achizitiilor si al distribuirii vaccinurilor.

"La initiativa prim-ministrului, am avut o intalnire cu producatorii de vaccinuri care sunt prezenti in Romania. Aceasta intalnire a avut loc pentru a identifica cele mai bune solutii in vederea imbunatatirii managementului atat al achizitiilor, cat si al distribuirii vaccinurilor”, a precizat Bodog, mentionand ca au fost abordate probleme legate de achizitie si probleme legate de contracte multianuale.

”Am discutat si despre Legea vaccinarii. Aceasta este inca in transparenta decizionala si urmeaza sa intre in citire, intr-o sedinta de Guvern", a mai spus ministrul Sanatatii.

Epidemia de rujeola, care a debutat la sfarsitul lunii septembrie 2016, a ajuns, vineri, la 4.881 de cazuri, dintre care 22 de decese, cu aproape 90 de imbolnaviri mai multe decat in saptamana precedenta, potrivit datelor centralizate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

