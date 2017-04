Nu este nicio surpriza, poate, faptul ca ecologia nu a reprezentat niciodata o prioritate pentru politicienii romani, si acest lucru se vede in statisticile oficiale care plaseaza marile orase din Romania printre cele mai poluate din Uniunea Europeana. La nivel intern, Ploiesti, Calarasi si Bucuresti au fost desemnate orasele cu cea mai scazuta calitate a aerului din Romania, potrivit unei cercetari realizate de platforma de anunturi imobiliare Storia.ro .

Studiul, realizat in colaborare cu agentia de cercetare D&D Research, a analizat perceptia cetatenilor asupra calitatii aerului din orasele si cartierele in care locuiesc. Lista oraselor evaluate ca avand o calitate scazuta a aerului continua cu Focsani, Galati, Slatina, Resita, Bacau, Satu Mare si Braila.

La polul opus, Brasov, Miercurea Ciuc si Sfantu Gheorghe au fost evaluate ca fiind orasele cu cea mai buna calitate a aerului din Romania. Ramnicu Valcea, Piatra-Neamt, Sibiu, Cluj-Napoca, Pitesti, Slobozia si Botosani sunt urmatoarele in clasament.

La nivel de regiuni istorice, Transilvania a fost desemnata de peste 40.000 de romani ca avand cea mai buna calitate a aerului, pe cand Bucuresti-Ilfov se afla pe ultimul loc, cu cea mai scazuta calitate a aerului din Romania.

Cartierele desemnate ca avand cea mai scazuta calitate a aerului din Romania sunt Mihai Bravu din Ploiesti, Mureseni din Targu Mures si Gara din Slatina. La coada clasamentului intra si patru cartiere din Capitala: Unirii, Gara de Nord, Stefan cel Mare si Mosilor, care ocupa pozitiile patru, sase, noua si respectiv zece.

Pe de alta parte, primele pozitii in clasamentul national al cartierelor cu cea mai buna calitate a aerului sunt Racadau si Noua din Brasov, urmate de cartierul Valea Aurie din orasul Sibiu. Din top zece mai fac parte si patru cartiere din orasul Cluj-Napoca, si anume Grigorescu, Gruia, Zorilor si Andrei Muresanu.

In general, orasele cu o densitate ridicata a populatiei sunt si zonele percepute de cetateni ca avand cea mai scazuta calitate a aerului.

Bucuresti, pe locul 3 in topul oraselor din Romania cu cea mai scazuta calitate a aerului

Capitala ocupa locul trei in topul oraselor cu cea mai scazuta calitate a aerului, potrivit cercetarii Storia.ro, in cadrul careia peste 35.000 de bucuresteni si-au evaluat cartierul in care locuiesc. Zonele din coada clasamentului sunt printre cele mai aglomerate si intens circulate din Bucuresti: Unirii, Gara de Nord si Stefan cel Mare.

La polul opus, cartierele Pajura, Damaroaia si Baneasa au fost notate de bucuresteni drept zonele din Capitala cu cea mai buna calitate a aerului. Topul continua cu Vatra Luminoasa, Aviatiei, Titan si Domenii.

In Brasov, cartierele evaluate de localnici ca avand cea mai buna calitate a aerului sunt Racadau, Noua si Avantgarden. Brasovul Vechi, Centrul Istoric si Astra urmeaza in clasament. Cartierele votate de locuitorii Brasovului ca avand cea mai scazuta calitate a aerului sunt Calea Bucuresti, 13-Septembrie, Garii si Triaj.

Locuitorii orasului Miercurea Ciuc au notat cartierele Baile Miercurea, Central si Eroilor ca fiind zonele cu cea mai ridicata calitate a aerului. La polul opus, zonele Ultracentral, Toplita si Sumeleu Ciuc au fost evaluate ca avand o calitate scazuta a aerului.

In orasul Sfantu Gheorghe, cartierele cu cel mai curat aer sunt Simeria si Semicentral, iar zonele mai putin favorizate sunt Lenin si Garii.

Pentru sibieni, cartierele care ocupa primele pozitii in clasament sunt Valea Aurie, Strand si Calea Poplacii. Ultimele pozitii din clasament sunt ocupate de zonele Mihai Viteazul, Turnisor, Central si Broscarie.

In Cluj-Napoca, zonele cu cea mai buna calitate a aerului sunt Grigorescu, Gruia si Zorilor, zone incluse si in top zece cartiere la nivel national. Pe de alta parte, cartierele cu cea mai scazuta calitate a aerului sunt Aeroport, Aurel Vlaicu, Gara si Centru.

In Timisoara, oras situat pe locul 30 in clasamentul Storia.ro, cartierele Bucovina, Soarelui si Dacia au fost evaluate de catre cetateni ca avand cea buna calitate a aerului. La polul opus, cartierele cu cea mai scazuta calitate a aerului sunt Lugojului, Badea Cartan, Lipovei si Balcescu.

Ploiestenii au votat Albert, Baraolt si Nord – Spitalul Judetean ca fiind zonele cu cea mai buna calitate a aerului. Mihai Bravu, Bereasca, bulevardele Bucuresti si Republicii sunt la coada clasamentului, notate ca zone urbane cu cea mai scazuta calitate a aerului.

Despre proiectul „Orase si cartiere din Romania”

Perceptia asupra calitatii aerului in orasele din Romania este cea de-a patra tema a studiului amplu realizat de Storia.ro si agentia de cercetare D&D Research, „Orasele si cartiere din Romania”, ce se va desfasura pana la finalul anului 2017. Pana in prezent, 199.621 de romani au raspuns chestionarului propus de Storia.ro.

Pentru realizarea clasamentului, participantii studiului au fost invitati sa evalueze orasele si cartierele in care locuiesc din punctul de vedere al calitatii aerului respirat, pe o scala de la 1 la 5, unde 1 este foarte rau, iar 5 este foarte bine. Doar mentiunile care au primit cel putin 100 de raspunsuri au fost incluse in clasamentul final.

Cercetarea completa poate fi consultata pe blogul platformei imobiliare: blog.storia.ro/orase-cartiere. Rezultatele sunt actualizate luna de luna, in conformitate cu raspunsurile completate de romani in cadrul chestionarului Storia.ro.