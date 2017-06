Mai multe primarii din tara au nerezolvate sute, mii si chiar zeci de mii de notificari de retrocedare a imobilelor depuse in baza Legii 10/2001, cele mai multe dosare regasindu-se in Bucuresti si Constanta, potrivit unei statistici prezentate de Radu-Catalin Pavel, Managing Partner al societatii de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii, in cadrul conferintei „Tendinte si provocari in procesul de restituire a proprietatilor din Romania”, organizate de Revista Legal Magazin.

Primul loc in acest top este ocupat de Primaria Bucuresti, cu 24.142 de dosare nesolutionate. Locul doi este ocupat de Primaria Constanta, cu 3.171 de dosare, iar pe locul trei se afla Primaria Arad, cu 892 notificari nesolutionate.

Cei care au dosare nesolutionate de Primaria Bucuresti mai pot depune actiuni in instanta impotriva Primariei pana pe data 1 iulie. Primaria Bucuresti pare safie singura in aceasta situatie, in conditiile in care, la data intrarii in vigoare a Legii 165/2013 primise peste 5.000 de notificari (vezi Anexa).

Dosarele solutionate de primariile din tara au fost trimise catre ANRP, pentru o decizie finala. Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, din cadrul ANRP, poate fi de asemenea actionata in judecata daca nu rezolva dosarele in termenele prevazute de Legea 165. Pentru aceasta, termenul maxim de 60 de luni prevazut de Lege se implineste in mai 2018, pentru dosarele inregistrate la ANRP la data intrarii in vigoare a Legii.

Potrivit statisticilor ANRP, circa 30.000 de dosare se afla in aceasta situatie acum, cu un an inainte de sosirea termenului limita. Astfel, „pana la data de 09.06.2017, la Secretariatul C.N.C.I. au fost inregistrate 61.336 dosare, din care 8.307 au fost transmise dupa data de 20.05.2013. Pana in prezent, au fost soluĊ£ionate 23.127 dosare”, arata statistica ANRP.

„Mii de romani au asteptat de ani de zile, mai intai de la primarii, ulterior de la ANRP, restituirea imobilelor. De multe ori este vorba despre persoane in varsta, care au apelat ani de zile la toate caile legale posibile pentru a putea fi repuse in drepturi. Avem expertiza in astfel de dosare si, din ceea ce am constatat, un astfel de caz poate dura in instanta circa un an”, a spus Radu-Catalin Pavel, Managing Partner al societatii de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii, in cadrul conferintei „Tendinte si provocari in procesul de restituire a proprietatilor din Romania”.

Atunci cand instantele au inceput judecarea dosarelor constituite in baza Legii 10/2001 (ce a precedat legea 165/2013 in problema restituirii), incarcarea per judecator (in Bucuresti n.r) era de 70 – 80 de cauze, pentru ca acum numarul sa scada la circa 35 de cauze. Cu toate astea, in mai 2018, cand se va implini termenul de 5 ani pentru unele dintre dosarele nesolutionate de ANRP , este foarte probabil ca numarul de cazuri ce vor trebui solutionate de un singur judecator, va creste.

In expunerea sa, „Aspecte selective privind procesul de restituire a proprietatilor din Romania”, Radu-Catalin Pavel a prezentat istoricul decretelor privind nationalizarea, un istoric al celor mai importante legi reparatorii precum si aspecte selective din jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la legea 165/2013.