Peste 47.000 de oameni au luat parte la Festivalul Neversea in prima zi a evenimentului, cand au concertat, printre altii, Rita Ora, Danny Avila sau Tujamo. Festivalul are loc pe plaja Modern din Constanta, unde au fost mobilizati sute de politisti, jandarmi, luptatori antitero, politisti locali, pompieri si cadre medicale.

De vineri dupa-amiaza si pana seara tarziu mii de oameni au venit continuu spre Portul Tomis, locul de intrare la eveniment, unde se poate ajunge fie pe jos, fie cu autobuzele Regiei Autonome de Transport in Comun, pentru ca strazile din zona au fost inchise, scrie News.ro.

Cei care nu si-au schimbat biletele in bratara de festival s-au asezat la coada pentru a intra in cele trei corturi amenajate pe plaja, iar dupa ce au asteptat cateva zeci de minute sa le vina randul au trecut printr-un filtru de securitate, neavand voie cu bagaje voluminoase, cu sticle, cu mancare, cu arme, cu materiale inflamabile sau explozive.

Dupa aceasta verificare a fost permis accesul, iar inainte de a intra in incinta propriu-zisa a festivalului fiecare bratara a fost scanata de catre organizatori. Bratara nu asigura doar accesul la eveniment, ci reprezinta si mijloc de plata, cu ajutorul acesteia putand fi cumparate diverse produse in interiorul festivalului, de la mancare, bautura, pana la haine.

Bratara poate fi incarcata prin doua optiuni - fie online, fie la cele 50 de puncte de incarcare din cadrul Neversea, cu orice suma, iar banii care nu au fost cheltuiti in perioada festivalului pot fi retrasi oricand pana luni, la ora 10.00. Unul dintre cele mai asteptate concerte a fost cel al Ritei Ora, artista britanica urcand pe scena principala cu putin timp inainte de ora 22.00. Mii de persoane au asistat la showul cantaretei, oamenii cantand si dansand pe refrenele acesteia.

Unii au tinut sa imortalizeze o parte din spectacol, fie fotografiind, fie filmand cateva secunde cu telefoanele. Rita Ora s-a declarat incantata de reactia spectatorilor, spunand ca de mult timp nu a mai avut un public asa de bun si ca si-ar dori sa fie in mijlocul lor. Concertele la Neversea au continuat toata noaptea. Printre artistii asteptati sa urce pe scena sambata seara se afla Delia, Years & Years, Bassjackers, Fatboy Slim, Afrojack

Potrivit fortelor de ordine, prima zi a Festivalului Neversea s-a desfasurat fara incidente. Organizatorii au anuntat ca peste 47.000 de persoane au fost prezente in prima zi a evenimentului, care se va incheia duminica. Sute de politisti, jandarmi, luptatori antitero, politisti locali, pompieri, medici au fost mobilizati pentru cele trei zile ale Festivalului Neversea la care sunt asteptati peste 150.000 de oameni. Locurile de cazare au fost ocupate in totalitate, atat la Constanta, cat si la Mamaia, iar in unele situatii hotelierii au majorat tarifele si cu 30 la suta.

