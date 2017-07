Prezenta in Constanta de zece ani, Medicover isi extinde amprenta locala printr-o achizitie strategica. Iowemed ofera ingrijire medicala la standarde europene si se numara printre cei mai apreciati furnizori de servicii de sanatate din regiune, se arata intr-un comunicat de presa. De asemenea, Iowemed este unul dintre cele mai importante branduri medicale la nivel local, cu o echipa de peste 150 de medici si asistenti si o retea cu peste 30 de specialitati medicale atat pentru pacienti individuali, cat si pentru angajatii din companii.

Suntem onorati sa intampinam Iowemed in familia Medicover. (...) Putem afirma cu incredere ca Iowemed ne va ajuta sa aducem standardele Medicover mai aproape de mai multi pacienti din judetul Constanta, o regiune foarte importanta pentru noi. (...) Avem planuri de dezvoltare locala, atat in ceea ce priveste gama de servicii medicale, cat si echipa, si suntem incantati sa le implementam alaturi de o companie locala recunoscuta si apreciata, cum este Iowemed Adrian Peake, director general Medicover Romania

Reteaua Iowemed ofera peste 30 de specialitati medicale la cele mai inalte standarde, atat pentru pacienti individuali, cat si pentru angajatii din companii. Iowemed ofera, de asemenea, servicii de Medicina Maritima, pentru cei care au nevoie de certificate medicale specifice pentru activitatile de navigatie.

Suntem incantati ca am gasit un partener care apreciaza cu adevarat munca si dedicarea noastra din ultimii 20 de ani fata de pacientii din Constanta. Ne alaturam acum unei retele medicale internationale prestigioase, ca Medicover, si suntem increzatori ca acest pas va pune la dispozitia pacientilor nostri mult mai multe variante de tratament si ingrijire, inclusiv spitalizare premium in Bucuresti Ionica Ciortan, coproprietar Iowemed

Medicover Romania este prezenta de peste 21 de ani pe piata serviciilor de sanatate private si dispune de o retea de 25 de clinici in Bucuresti si in tara (Timisoara, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Ploiesti, Brasov, Galati, Pitesti, Navodari, Eforie Nord) si un spital generalist in capitala – Spitalul Medicover. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finantelor, Medicover a inregistrat, in 2016, venituri totale de 76,6 milioane lei si o pierdere de 5 milioane lei.