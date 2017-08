Numarul urgentelor a crescut, in ultimele 24 de ore, cu opt la suta, ajungand astfel la 768, dintre care 150 in locuri publice, a declarat, sambata, pentru News.ro managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov, dr. Alis Grasu.

Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.370 de solicitari, dintre care 768 au fost urgente, a precizat Alis Grasu. Potrivit aceleiasi surse, dintre cazurile urgente 150 au fost in spatii publice, iar dintre acestea 32 fost lipotimii si 21 sincope. "Numarul solicitarilor a crescut astfel cu sase la suta , iar cel al urgentelor cu 8 la suta", a mai spus Alis Grasu, scrie News.ro.

La nivel national, in zilele de 3 si 4 august, au fost inregistrate 6.348 de solicitari la serviciile de ambulanta si SMURD, in acest interval fiind raportate 89 de lipotimii. Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov a inregistrat o crestere cu 10 la suta a numarului de solicitari fata de anul 2016. Totodata, in aceste zile s-a inregistrat o crestere cu 4 la suta a solicitarilor fata de zilele precedente.

Ministerul Sanatatii recomanda populatiei ca in zilele caniculare sa evite, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11.00-18.00, sa consume lichide la fiecare 15-20 de minute, sa faca dusuri caldute de cateva ori pe zi, iar aerul conditionat sa fie reglat astfel incat temperatura sa fie cu cinci grade mai mica decat cea ambientala.

In plus, medicii recomanda consumul zilnic a cat mai multor fructe si legume proaspete - pepene galben, rosu, prune, castraveti, rosii -, deoarece acestea contin o mare cantitate de apa. Ei precizeaza ca un iaurt produce aceeasi hidratare ca un pahar cu apa. Potrivit medicilor, in perioadele caniculare nu trebuie consumat alcool deoarece acesta favorizeaza deshidratarea si diminueaza capacitatea de lupta a organismului impotriva caldurii, si nici bauturi cu continut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahar (sucuri racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice.

Medicii mai recomanda persoanelor cu afectiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, mentale sau cu hipertensiune sa consulte medicul curant in vederea adaptarii schemei terapeutice la conditiile existente. Bucuresti este, vineri si sambata, sub cod portocaliu de canicula, cu temperaturi intre 36 si 39 de grade, in timp ce douasprezece judete din vestul tarii sunt sub cod rosu, meteorologii avertizand ca in aceste zone temperaturile se vor situa intre 39 si 42 de grade.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vineri si sambata valul de caldura care a debutat inca de luni va continua sa se intensifice, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii extinse pragul critic de 80 de unitati si se va situa frecvent, in zonele joase, intre 82 si 84 de unitati. Temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, intre 22 si 25 de grade.

Treptat, valul de caldura se va restrange catre regiunile sudice si va persista pana spre mijlocul saptamanii viitoare, iar gradul de instabilitate atmosferica va fi in crestere, in special in zonele de munte si in jumatatea de nord a tarii, mai precizeaza ANM.