Candidatii finalisti au fost alesi dintr-un numar total de 69 de nominalizati din intreaga tara. Jurizarea s-a desfasurat in perioada 5 – 19 septembrie, juriul oficial desemnat fiind format din Mona Nicolici (OMV Petrom), Diana Cretu (Wall-Street.ro), Octavian Vidu (CEE Equity Partners), Alin Angheluta (Bucharest Business School), Alexandru Bobe (Universitatea Ovidius Constanta), Victor Miron (castigator TOYP 2016), Alex Dona (Times New Roman).

“Castigatorii de anul acesta sunt persoane cu adevarat valoroase, care ne inspira pe fiecare dintre noi, prin realizarile lor exceptionale. Fie ca vorbim despre domeniul politic, stiintific, protectia mediului, auto-depasire, umanitar sau academic, cei 10 finalisti demonstreaza nu numai o viziune extraordinara, dar si o perseverenta admirabila, in urmarirea scopurilor nobile care le ghideaza activitatea.”, arata Florin Ionita, Managerul de Proiect al JCI TOYP 2017.

In cadrul Galei JCI Romania de la Constanta de anul acesta, castigatorii vor fi premiati si apaludati la scena deschisa pentru realizarile lor deosebite. Ei sunt cei care vor reprezenta Romania in cadrul competitiei mondiale TOYP 2018.

Va propunem sa-i cunoasteti pe scurt:

Sebastian Burduja a revenit in Romania la inceput de 2016, dupa aproape 12 ani in Statele Unite ale Americii. La nivel global, prin proiectele de la Banca Mondiala, Dalberg Global Development Advisors si Stanford Freeman Spogli Institute, a contribuit la gasirea de solutii la anumite probleme grave: saracie, lipsa infrastructurii vitale, lipsa productivitatii in sectorul agricol, proasta guvernare si coruptia endemica. La nivel national, a construit patru structuri diferite pentru a sprijini procesul de dezvoltare economica si consolidarea democratica a Romaniei: o liga a studentilor romani din strainatate (LSRS), pentru facilitatea accesului la educatie pentru zeci de mii de tineri romani si aducerea experientei si capitalului lor social acasa pe termen lung; o fundatie (CAESAR), pentru coagularea expertizei romanesti din toata lumea in politici publice si strategii de tara; o platforma civica si politica (PACT), pentru sprijinirea cetatenilor activi, integri si competenti, care doresc sa schimbe modul de a face politica in Romania; si o companie, RISE Consortium, pentru a atrage investitori strategici din intreaga lume si pentru a sprijini firmele romanesti sa se dezvolte pe piete internationale.

Cornel Amariei a dezvoltat, de-a lungul vietii sale, tehnologii si afaceri care ii ajuta pe altii, inovatia fiind un cuvand cheie in a-l descrie. Incepand chiar din liceu, Cornel a creat un club de robotica, in cadrul caruia peste 100 de studenti au participat la cursuri si au adus peste 200 de medalii internationale in Romania si in club. In acelasi, la doar 16 ani, a fost angajat ca inginer de cercetare si dezvoltare la compania de securitate tehnica MB Technology LTD. Aici a facut parte din echipa care a dezvoltat singurul scanner avion din lume, Roboscan Aeria. In clasa a 11-a, a infiintat prima sa companie, alaturi de cativa colegi de liceu. In timpul facultatii, Cornel a fondat .lumen, compania care a dezvoltat primii ochelari pentru orbi din lume. Folosind-o, o persoana oarba este capabila sa-si recapete “constiinta” spatiala. In prezent, la numai 22 de ani, Cornel coordoneaza grupul de inovare de la Continental Automotive din Timisoara, recunoscut la nivel mondial, pentru cele peste 30 de brevete solicitate si mai mult de 10 proiecte de inovare dezvoltate.

Calin Brandabur este un inginer de exceptie care a trecut de la realizarea de mici avioane in SUA la construirea de imprimante 3D fabricate in Romania. Cea mai importanta realizare a sa este crearea unui start-up inovativ (Symme3D Manufacturing), al carui produs dezvoltat, imprimanta 3D, a fost premiat la numeroase competitii locale, nationale si internationale. Symme3D a inceput cu dezvoltarea unei imprimante 3D complet originala, din toate punctele de vedere (mecanic, electronic, software, design), iar de anul acesta a lansat primul bioprinter din Europa de Est, 100% romanesc. De asemenea, in colaborare cu institute de biocercetare din tara si strainatate, Cristian a initiat si implementat proiecte pentru manufacturarea si bio imprimarea 3D a unor proteze pelvice. Tot anul acesta, a pus bazele unui proiect unic in lume de printare 3D cu material biologic al pilonilor pancreatici. Acest proiect este inceputul unei ere noi in care printarea 3D de organe sa fie realizabila si vast accesibila.



Elif Memet are numai 20 de ani, dar s-a remarcat ca lider in domeniul academic inca din timpul liceului. A fost singura eleva de liceu desemnata ca reprezentant al ”Harvard World Model United Nations (WorldMUN 2014)”, conferinta organizata de ONU impreuna cu Universitatea Harvard. In 2013, iainte de 18 ani, a devenit cel mai t� nar ambasador Bloomberg din lume. Eseul sau, “Cum se poate eradica saracia globala de catre cetatenii lumii?” s-a clasat pe locul 13 la nivel mondial si primul din Europa, fiind invitata la Casa Alba pentru a-si prezenta eseul in cadrul unei ceremonii organizate cu acest prilej si a fost premiata de insusi Barack Obama. A obtinut titlul de “Science Research Fellow” la Columbia University in New York si a fost selectata, inca din anul I de facultate pentru colaborarea cu laureatul premiului Nobel, profesorul Joseph Stiglitz, in conditiile in care remarcabilul profesor coordoneaza doar lucrari de masterat si doctorat. In portofoliul sau stiintific se afla deja un patent, obtinut pentru fertilizatorul organic WMBW. In prezent, investeste cu pasiune parte din energia sa in proiectele umanitare patronate de Printesa Marina Sturdza din pozitia de asistenta executiva a acesteia. Proiectele se desfasoara in special in sfera protectiei copiilor: „Hope and Homes for Children”, „Hospices of Hope”, „Blue Heron”, „LUMOS”. Prin aceste actiuni, Elif sustine eliminarea orfelinatelor si inlocuirea acestora cu politici publice mai bune, care ar conecta copiii abandonati cu familii.

Radu Vasile este primul nevazator din Romania licentiat in matematica si informatica. In perioada liceului a studiat cu multa pasiune calculatorul si matematica, desi nu existau manuale sau alte materiale speciale in Braille (pentru nevazatori). A primit permisiunea sa se prezinte la examenul de admitere pentru Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii Ovidius – singura Universitate din tara care a realizat o procedura de examinare speciala pentru un nevazator. In 2006, a fost acceptat la doua programe de Master in Bucuresti, primul la Scoala Normala Superioara din cadrul Institutului de Matematica al Academiei Romane, al doilea in cadrul Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica din cadrul A.S.E. In 2008, devine consilierul personal al Secretarului de Stat in ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, fiind printre putinii nevazatori care au ajuns intr-o functie inalta in guvernul Romaniei. Incepand cu 2010 – 2011 initiaza si se implica activ in proiecte educationale, precum „Educatie de Calitate pentru persoanele cu cerinte educationale speciale” (2010), care fac eforturi catre un invatamant de calitate in Romania inclusiv pentru copiii / tinerii cu dizabilitati. Din 2009, devine primul antreprenor nevazator in domeniul IT. In prezent, conduce sau este implicat in mai multe organizatii non-profit, in care coordoneaza proiecte care ajuta tinerii cu nevoi speciale.

Catalina Ponor este in prezent una dintre cele mai valoroase gimnaste ale lumii, practicand acest sport la varsta de 30 de ani, la cel mai inalt nivel. A inceput gimnastica la varsta de 4 ani si a continuat pana in prezent sa intre in cele mai importante arene si sa urce pe cele mai prestigioase podiumuri din lume. In cei 26 de ani de activitate la nivel profesionist, a acumulat peste 20 de medalii de aur, argint si bronz la competitii internationale precum Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale si Europene precum si altele mult mai numeroase la nivel national. Este un exemplu de autodepasire in performanta sportiva, un exemplu de lider de vestiar pentru colegele de lot cu mult mai tinere si se bucura de o imagine exemplara fara expunere mediatica negativa sau controverse.

Tica Darie a inceput sa alerge la maratoane si sa pedaleze in Danemarca, in timpul facultatii. In 2012 a decis sa traverseze Europa pe bicicleta din Copenhaga pana la Rosia Montana, pentru a atrage atentia asupra proiectului minier cu cianura. In cadrul facultatii, a participat la mai multe maratoane prin care promova cauza, purtand un tricou cu inscriptiile „Stop Gold Mining, Save Rosia Montana”. In iulie 2013, impreuna cu o prietena din Germania, a facut un nou tur, de data aceasta pe o bicicleta tandem, din Copenhaga pana la Rosia Montana. In 10 orase de pe traseu, a sustinut conferinte despre Rosia Montana (Copenhaga, Hamburg, Leipzig, Chemnitz, Dresda, Praga, Viena, Bratislava, Budapesta), pe care a reusit sa le organizeze chiar el. In decembrie 2013, o doamna din Rosia Montana i-a oferit o pereche de sosete de lana care i-au placut foarte mult. Tica i-a propus sa scrie Rosia Montana pe sosete, sa le faca poze si publice pe internet pentru a vedea cine e interesat. In decembrie 2014 a infiintat un SRL-D, iar in ianuarie 2015 a lansat afacerea sociala cu articole din lana tricotate manual in Rosia Montana, premiata in cadrul competitiei organizate de NESsT, www.madeinrosiamontana.ro.

Larisa Claru este un membru activ al societatii civile, inca de la 18 ani, facand voluntariat constant pentru a sustine diferite cauze. A strans fonduri pentru a dota cu televizoare si paturi 2 centre de varstnici din Cluj si Bucuresti. A strans fonduri pentru Centre de plasament din Bucuresti si Cluj, a strans fonduri pentru Spitalul Emilia Irza din Bucuresti unde a facut si voluntariat pentru sectia de copii abandonati. A fost implicata in campania de strangere de fonduri pentru Unicef, Salvati Copiii ca si voluntar. In anul 2006 Larisa a vizitat 89 de centre pentru varstnici si persoane cu dizabilitati, in special copii, pentru a le oferi haine, paturi si jucarii. In anul 2009, a decis sa plece intr-un program de voluntariat in jurul lumii pentru un an de zile, dedicandu-si timpul pentru a avea grija de copii infectati cu HIV. Copiilor orfani le-a predat limba engleza, a creat un program pentru mediu si doua programe pentru protectia animalelor.

Stefan Moisei este un nevazator care a reusit sa absolve Facultatea de Informatica din Targu Mures. A lucrat ca instructor in timpul facultatii, predand Tehnologia Informatiei altor cateva zeci de nevazatori, apoi ca programator C# la o companie de programare cu peste 200 de angajati din Targu-Mures. De-a lungul celor patru ani de munca, candidatul a lucrat pe diverse tipuri de proiecte (site-uri si aplicatii web, pentru telefoane mobile si computere personale), si si-a extins competentele pentru care se angajase in prima faza, ajungand sa lucreze in Java, SQL si chiar frontend, oferind consultanta pentru imbunatatirea accesibilitatii site-urilor si programelor pentru persoanele cu dizabilitati. In afara activitatilor generatoare de venit, a lucrat si voluntar, in principal in domeniul accesibilitatii. Prima aplicatie pentru nevazatori a fost VoiSub. Aceasta citeste subtitrarile filmelor, permitand accesul nevazatorilor si dislexicilor la acestea. In prezent, Stefan lucreaza la o versiune mobila a aplicatiei, care va permite nevazatorilor sa mearga la cinema si sa auda subtitrarile in casti. Stefan a contribuit la codul Aftersight, un dispozitiv mobil de asistenta vizuala pentru nevazatori care permite transformarea imaginilor in sunet, semnalizarea obstacolelor prin vibratii si identificarea vocala a obiectelor fotografiate de camera.



Cristian Coman si-a axat cariera pe doua directii importante de cercetare din Romania: investigarea mediilor extreme si utilizarea biodiversitatii microbiene a acestora in scop biotehnologic si sanatatea mediului inconjurator si, implicit, a societatii. A fost coordonatorul primelor doua expeditii stiintifice guvernamentale romanesti in Antarctica – ROICE 2015 si 2016, pentru care a primit Diploma de Excelenta din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii. Acestea au redeschis cercetarile romanesti de microbiologie polara, ca o continuare a muncii incepute de Emil Racovita. In 2015, Cristian a inceput dezvoltarea unui Ghid Metodologic de monitorizare a poluarii cu antibiotice si elemente de rezistenta la antibiotice in proiectul EnviroAMR. In prezent, in proiectul AntarcticPharma, Cristian conduce o echipa care si-a propus descoperirea de noi antibiotice folosind bacterii izolate din Antarctica, cu scopul prevenirii crizei rezistentei la antibiotice, despre care se presupune ca va deveni principala cauza a mortalitatii la nivel global in urmatorii 35 de ani. El a dezvoltat si primul centru de bioinformatica din Romania pentru analize complexe de microbiologie ambientala si sanatate a mediului inconjurator.

Despre TOYP

JCI TOYP, este un proiect international, ce are ca scop recunoasterea tinerilor (18 – 40 ani) care exceleaza in domeniile lor de activitate si care creeaza schimbari pozitive in comunitate. Prin promovarea acestor tineri, JCI amplifica importanta liderilor responsabili social. Povestile lor de success, care implica cercetare, determinare si ingeniozitate, servesc drept modele tinerilor, inspira spre crearea de lideri mai buni, si spre dezvoltarea societatii.