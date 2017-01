Doi romani specialisti in digital si project management au lansat Cargoroll, platforma cu licitatii de transport care foloseste tehnologii de analiza de baze de date pentru a crea conexiuni optime intre expeditori si transportatori. Ce urmaresc fondatorii, cat au investit in proiect si ce asteptari ai, citeste in materialul de mai jos.

Fondatorii Cargoroll sunt Marius Patru si Silviu Dorobantu. Marius este interactive & creative developer si are peste 15 ani experienta in multiple tehnologii – mai mult, a castigat 4 premii Mobile Awards (dintre care doua chiar in 2016). Silviu are experienta din multinationale pe project management, product management si analiza de vanzari.

Prin intermediul proiectului, expeditorii si transportatorii economisesc timp, isi optimizeaza costurile si beneficiaza de oferte bune de transport marfa. Cargoroll este disponibila gratuit si ca aplicatie de mobile pentru Android si iOS.

Investitia si asteptari

Investitia de pana acum se ridica la peste 45.000 de euro. “Inscrierea si folosirea platformei sunt gratuite, se va plati un comision numai pentru licitatiile castigate – comision variabil in functie de activitatea pe platforma”, explica modelul de business cei doi antreprenori.

Fondatorii estimeaza ca peste 1.500 de companii vor deveni clienti fideli si vor folosi regulat platforma Cargoroll.

„In prezent, in Romania, nu exista o platforma si o aplicatie completa cu licitatii de transport care sa ofere avantaje reale atat pentru transportatori, cat si pentru expeditori”, a spus Silviu Dorobantu, co-fondator Cargoroll. „Tocmai de aceea, am conceput Cargoroll pentru a raspunde nevoilor de pe piata locala si a construi, in acelasi timp, o comunitate onorabila, unde respectul intre membri primeaza, iar datele de contact sunt verificate si confirmate”.

Cargoroll le ofera expeditorilor posibilitatea sa trimita orice, oriunde, oricui. Platforma cauta, filtreaza si selecteaza transportatorii cei mai potriviti pentru nevoile expeditorilor si ofera acestora diferite posibilitati. Expeditorii primesc notificari instant pentru a putea compara si alege varianta optima. Cargoroll include un sistem de note si evaluari care ofera expeditorilor mai multe detalii despre transportatori pentru a asigura servicii corecte si sigure. Accesul este gratuit atat prin platforma web, cat si prin aplicatiile de mobil destinate Android si iOS.

In acelasi timp, platforma Cargoroll ofera transportatorilor posibilitatea sa gaseasca o gama variata de marfa care necesita transport. Transportatorii pot optimiza platforma in functie de interesele lor, de la tipul si categoriile preferate de livrari, locatii de ridicare si predare de interes pana la tarile favorite in care activeaza afacerea lor. Acestia au acces gratuit pe platforma Cargoroll sau pe aplicatiile de Android sau iOS si pot participa oricand la licitatii deoarece primesc notificari instant in momentul in care apare o livrare din aria de interes. De asemenea, licitatiile de pe platforma sunt deschise si transportatorii au posibilitatea sa compare ofertele de la alti transportatori si sa-si modifice propria oferta in functie de competitie. Expeditorii primesc si ei note si evaluari, astfel incat transportatorii pot face alegerile cele mai potrivite privind potentialul partener de afaceri.