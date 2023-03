Stare de urgență în Mississippi, în urma tornadelor: 25 de persoane au decedat

Biden a dispus ca ajutor federal să fie acordat în plus faţă de cel local şi de la nivelul statului zonelor afectate, se menţionează într-un comunicat al Casei Albe, notează Agerpres.ro.

Finanţarea va fi disponibilă pentru persoanele afectate din comitatele Carroll, Humphreys, Monroe şi Sharkey, conform comunicatului.

I’ve had so many people local to the area ask me about Chucks Dairy Bar.



Unfortunately it did not survive the #tornado last night.



Here’s a before and after image of the location. The building was demolished and vehicles tossed on top. #mswx pic.twitter.com/SNN83Jskww— Zachary Hall (@WxZachary) March 25, 2023