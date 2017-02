Inainte de a crea Semnele Satului, Daniela a fost pe punctul de a deschide un after school, iar ulterior un magazin online cu imbracaminte pentru segmentul feminin. “Destul de repede mi-am dat seama ca nu ma reprezinta sa revand niste articole create de altii”. Absolventa a facultatii de Drept, a lucrat ca jurista atat la stat, cat si la privat, iar in 2003 se angajeaza intr-o multinationala de telefonie mobila.

“Venirea pe lume a baietilor mei, Victor si Alex, m-a facut sa imi doresc sa imi petrec cat mai mult timp aproape de ei. Au urmat cinci ani pe care i-am dedicat exclusiv lor. Odata cu cresterea lor, am zis sa gasesc o solutie de compromis si am decis ca ar fi cel mai bine sa lucrez de acasa. La vremea aceea nu stiam ca nu-i chiar asa usor sa lucrezi de acasa si ca trebuie sa fii foarte organizat”, povestete Daniela.

In momentul in care punea bazele a ceea ce mai tarziu avea sa devina o afacere nu se gandea la evolutia acesteia, ci isi ocupa timpul cu o activitate care o relaxa si ii placea foarte mult: sa brodeze manual motive traditionale, texte inedite, de inspiratie folclorica.

A inceput cu sorturi de bucatarie. “De ce? Pentru ca toata copilaria mea am admirat-o pe bunica mea din Ardeal, Iuliana, care gatea intotdeauna cu sortul de bucatarie. O priveam, o admiram si ii savuram bunatatile! Ea a fost sursa mea de inspiratie pentru acest proiect. Trebuie sa recunosc ca si mie imi face placere sa gatesc si sa port sortul si mi-ar placea sa cred ca asemenea mie sunt multe alte femei. De fiecare data cand merg prin afara, eu nu ma uit dupa cine stie ce suveniruri, dar clar ma uit dupa sorturi”, spune Daniela.

Am convingerea si increderea ca orice lucru facut din pasiune si cu daruire va da roade, intr-un final. Ma refer aici la Semnele Satului. Glumesc uneori, ca a trebuit sa fac dreptul ca sa ajung sa cos.

Totul a pornit dintr-o joaca in toamna anului 2015, dupa cum povesteste antreprenoarea. A inceput sa creeze articole personalizate cu motive traditionale si le-a prezentat pe Facebook, iar ulterior si le-a prezentat la o intalnire a Comunitatii Mamelor care lucreaza de acasa (Wahm).

“Am vrut sa creez produse care sa imi reflecte viziunea 100%. Am acordat o foarte mare atentie imaginii produsului, am creat pentru fiecare produs un cadru sau o poveste. Adesea am fost intrebata daca am facut vreun curs de fotografie sau ceva. Nu, nu am facut dar am incercat sa transpun frumusetea si povestea fiecarui articol in fotografiile realizate. Uneori chiar ma gandesc serios sa scriu fiecarui client in parte unde a fost realizata cusatura, de catre cine sau cate ore a durat. Stiti cate cusaturi am realizat asteptand sa intru la medici, sa iau copilul de la diverse activitati, prin parc, in concediu sau excursii fel de fel? Broderia manuala iti ofera o mobilitate extraordinara, imi pot stabili „biroul” oriunde imi face placere sa fiu sau oriunde este necesar sa fiu in acea zi", povesteste Daniela.

De unde denumirea de Semnele Satului? “Se refera la motivele traditionale, care sunt semne vechi ale satului. De aici aceasta combinatie si denumire. Timp de aproximativ 3 luni am tot stat cu hartiute prin buzunar, ca sa nu uit sa imi notez fiecare varianta de nume la care ma gandeam. Intr-un final, varianta care s-a lipit de sufletul meu, ca sa zic asa, a fost propusa chiar de sotul meu, pe care eu doar am modificat-o putin”, povesteste antreprenoarea.

Investitia initiala a fost de 1.000 de euro, suma ce s-a amortizat inca din primele patru luni si care a constat in achizitionarea materialelor, pe partea de broderie acestea fiind destul de accesibile, dar mai ales in crearea unei identitati vizuale si promovarea acesteia.

In prezent, Semnele Satului vinde articole personalizate manual sau create integral manual, de la sorturi de bucatarie, la semne de carte, martisoare si felicitari pana la tricouri si alte piese vestimentare si chiar cani pictate. Urmatorul pas pentru mica afacere a Danielei este lansarea unei colectii de tricouri pentru copii, personalizate cu broderie manuala si texte haioase, dar si perne decorative, la mare cerere in acest moment in e-commerce-ul romanesc.

De designul si conceptul fiecarui produs Semnele Satului se ocupa Daniela, la fel ca si de partea de broderie si personalizare. “O parte dintre articolele noastre sunt realizate integral in atelierul nostru, ma refer aici la cele pentru care am venit cu un design propriu, cum ar fi sorturile de bucatarie elegante, iar pentru tricourile basic pe care le personalizam cu broderie manuala incercam sa apelam la furnizori romani. Ne mandrim cu faptul ca apelam la furnizori romani, contribuind astfel la dezvoltarea economiei romanesti, de fapt acesta este un aspect foarte important si un criteriu esential in alegerea furnizorilor de materiale”, spune aceasta.

Preturile produselor Semnele Satului sunt stabilite in functie de timpul depus in realizarea asta. Astfel, daca un semn de carte si alte cadour costa aproximativ 30 de lei, un tricou are un pret de pana la 140 lei, un sort de bucatarie costa chiar si 250 de lei, iar o rochie poate ajunge pana la 300 de lei. Cele mai vandute produse sunt sorturile de bucatarie elegante pentru doamne, semnele de carte personalizate, martisoarele si tricourile.

Produsele se vand doar in magazinul online si in doi ani de la infiintare au inregistrat o cifra de afaceri de 10.000 de euro. Au existat cereri si din afara tarii, in special din partea romanilor stabiliti in strainatate si a celor care inteleg diferenta dintre un articol realizat manual si unul de serie. Clientii Semnele Satului au varste cuprinse intre 30 si 55 de ani si venituri medii sau chiar mai mari.

In ceea ce priveste echipa Semnele Satului, momentan este formata din Daniela si mama sa, care a fost alaturi de ea de la inceput, insa, odata cu dezvoltarea afacerii, urmeaza o extindere a echipei.

In ceea ce priveste dificultatile intampinate de-a lungul timpului, pentru un astfel de business compararea articolelor realizate manual ci cele de serie reprezinta un adevarat obstacol, mai spune Daniela. “Nu se poate face o comparatie, sunt categorii diferite, cu preturi total diferite. O alta provocare pe care as mentina-o este si legislatia incompleta si destul de confuza in domeniul proprietatii intelectuale si a marcilor inregistrate, de unde si tendinta multora de a copia”, spune antreprenoarea.

In acest context, nu este de mirare ca piata afacerilor cu motive traditionale a “explodat” in ultimii ani. Mai e loc pe piata pentru un astfel de business sau deja avem de-a face cu un segment suprasaturat? “Din pacate este o explozie de articole similare si nu de idei originale. Atata timp cat vorbim despre articole originale, consider ca este loc. Tot mai multi cred ca este suficient sa copiezi o idee de succes, sa arunci un imprimeu traditional pe diverse articole sau sa cosi niste flori pe bluze si sa pretinzi ca vinzi traditia romaneasca. Nu este asa! Cheia succesului nu este sa replici articole create deja de altcineva, ci sa vii cu contributie proprie dupa un concept propriu si sa creezi articole originale. Sa creezi cu bucurie si pasiune, sa lucrezi cu mainile tale dar si cu sufletul”, incheie Daniela.