Pe o piata bucuresteana sedimentata, in ciuda noutatii conceptului, caracterizata de un nivel mare de competitivitate si populata cu numeroase escape rooms care au teme variate si grade de dificultate diferite, un tanar antreprenor, Alexandru Petre, a lansat Fifth Dimension , singurul escape room din Romania care propune evadarea din lumea reala si intrarea in lumea virtuala.

Cu o investitie initiala de 70.000 de euro, studioul ofera conditii tehnice de ultima generatie si un prim joc Cosmos - care nu doar ca familiarizeaza tinerii cu conceptul de realitate virtuala, dar constituie un prim pas prin care Fifth Dimension aduce in Romania aceleasi instrumente si modalitati de petrecere a timpului liber disponibile la nivel international.

Pentru inceput antreprenorul estimeaza un trafic de 5 sesiuni pe zi.

„Inainte de a lansa Fifth Dimension, ne-am documentat in profunzime pentru ca acest concept pe care voiam sa-l dezvoltam imbina mai multe componente: realitatea virtuala, escape rooms, jocuri de strategie - lucruri despre care trebuia sa stim si noi cat mai multe ca sa putem sa oferim publicului roman o experienta cat mai speciala si mai bine pusa la punct. Peste 75% din investitie a fost generata de aspectele tehnologice si de licentele jocurilor pe care le aducem tocmai din respect pentru piata locala. Stim ca romanii sunt cunoscatori buni ai tehnologiei si pasionati de orice noutate in domeniu si speram sa fie la fel de captivati de acest nou concept cum am fost si noi,” a declarat Alexandru Petre, Fondator & Managing Partner Fifth Dimension Gaming Center.

Investitia de 70.000 de euro s-a dus in echipamente de ultima generatie si in licentele jocurilor, pentru care in prezent au exclusivitate pe Romania.

“Ne-am propus sa oferim oamenilor metode de entertainment care nu vor fi accesibile pentru end-user, la calitate si standarde internationale. De asemenea, ne dorim sa atingem obiectivul de a amortiza investitia in 18 luni. Focusarea fiind pe dezvoltare, nu pe consumare. Vrem sa fim un brand, nu o afacere”.

In ce consta escape room-ul

Realitatea virtuala presupune folosirea de catre jucatori a unor headseturi Oculus Rift care genereaza imagini realistice, sunete si alte senzatii care reproduc sau creaza imagini si imprejurimi realistice sau futuristice, si senzorii Leap Motion care te ajuta sa interactionezi cu mainile in joc fara a mai fi necesara folosirea joystick-urilor sau a altor controllere. Realitatea virtuala simuleaza psihicul jucatorului si prezenta fizica a acestuia in mediul oferit. Ea presupune imersiunea jucatorului intr-o realitate simulata, tridimensionala, creata cu ajutorul software-ului si hardware-ului interactiv, creand o experienta deosebita.

“Jucatorii de realitate virtuala interactioneaza cu feature-urile din noua realitate, influentand desfasurarea activitatii din joc. Acest tip de joc depaseste orice implicare pe care ar putea-o avea vreodata un jucator in orice alt tip de gaming, fie el consola sau sala de escape room obisnuinta. Fifth Dimension a ales pentru lansare jocul Cosmos tocmai pentru ca utilizatorii chiar au aceleasi tipuri de experiente de parca ar fi intr-o naveta spatiala din cosmos. Pe langa decorurile absolut impresionante, jucatorii sunt transpusi intr-o lume cu gravitatie zero si provocarea este mai mare”, mai spune Alexandru Petre.

“Pentru noi miza nu este deschiderea unui anumit numar de camere. Obiectivul Fifth Dimension este sa ofere franciza la nivel national si in Europa. Franciza va pleca cu un minim de 3 camere a cate 4 utilizatori, iar in functie de studiul de piata realizat in fiecare oras pe piata caruia ne dorim sa penetram, sa mai adaugam camere”.

Piata de escape room-uri, industrie care inca are loc

Deja putem sa vorbim despre o piata foarte concurentiala si segmentata a escape room-urilor in Romania, in special in Bucuresti, spune Alexandru.

“Este o industrie aflata in plina dezvoltare si acolo unde, credem noi, inovatia va face diferenta. Fifth Dimension se pozitioneaza din start ca fiind un studio unic pe piata de escape room-uri din tara, fiind primul bazat pe realitaeta virtuala. Noile tehnologii fiind in continua expansiune si dezvoltare nu este decat loc pentru crestere si imbunatatirea serviciilor deja existente. Ne bucuram ca am putut prinde acest val inca de la formarea lui si vrem sa calatorim pe el cat mai mult posibil. Cu siguranta, realitatea virtuala va fi noul trend in urmatorii 10 ani”, conchide el.