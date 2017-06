Fribourg Capital, companie de investitii ce actioneaza in Europa de Est, anunta lansarea diviziei Fribourg Digital responsabila cu gestionarea unui nou fond de investitii in valoare de 20 de milioane de euro, dedicat afacerilor IT aflate in stadiul de start-up.

Tinta investitiilor Fribourg Digital vor fi companiile inovatoare aflate la inceput de drum, care au nevoie de sustinere pentru a-si accelera activitatea, avand deja un produs dezvoltat (stadiul MVP – Minimum Viable Product) sau care sunt in stadiul de seed, dar demonstreaza ca au atras utilizatori sau ca exista piata pentru produsele lor.

In functie de nivelul de accelerare sau seed in care se afla start-up-urile, Fribourg Digital va investi intre 20.000 si 250.000 de euro intr-o prima runda de finantare. Investitiile pot continua in runde consecutive in faza de “growth” daca proiectele valideaza.

“Din observatiile noastre, majoritatea start-up-urilor esueaza nu din cauza ideii sau a produsului conceput, ci din cauza ca nu reusesc sa le transforme pe acestea intr-o afacere viabila. Fribourg Digital vine sa completeze exact aceste lipsuri in mediul antreprenorial romanesc. Astfel, mobilizand expertiza tehnica pe care noi o avem in companiile unde am investit, dar si ecosistemul investitional creat pana in prezent, ne vom concentra pe ceea ce stim sa facem mai bine: sa oferim proiectelor selectate excelenta operationala, un marketing potrivit si o strategie coerenta de exit. Fribourg Digital isi doreste sa fie un investitor strategic, nu doar financiar, cu implicare maxima in companiile pe care le finanteaza. Acesta va fi diferentiatorul nostru in piata investitionala”, declara Ion Sturza, managing partner la Fribourg Capital.

Companiile eligibile sunt firme care dezvolta tehnologie sau alte produse cu o componenta importanta tehnologica, cu o echipa de fondatori ce dovedeste excelenta antreprenoriala, abilitati complementare (tehnice, de vanzare, de analiza), cu membri care impartasesc valori similare.

Printre verticalele cu oportunitati mari de selectie datorita perspectivelor de dezvoltare geografica in urmatorii ani (fie locala, fie regionala sau globala) se numara tehnologiile de tip block-chain, fintech, inteligenta artificiala, algoritmi pentru machine learning, software si solutii integrate cloud-based (SaaS, PaaS si DaaS).

Fribourg Digital este prima entitate investitionala din Romania care va gestiona un fond dedicat start-up-urilor tehnologice, de o asemenea amploare, provenit 100% din resurse locale. Totodata, Fribourg Digital va beneficia de o echipa separata de management si evaluare a investitiilor, formata din specialisti in investitii tehnologice si analisti financiari.

In ultimii ani, Fribourg Capital s-a implicat masiv in dezvoltarea comunitatii antreprenoriale din Romania, atat prin construirea de la zero a Liberty Technology Park de la Cluj, acesta ajungand in prezent la un grad de ocupare de 100%, dar si prin programul Spherik Accelerator, ajuns deja la a patra editie.