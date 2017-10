Startarium a dat startul inscrierilor la cea de-a doua editie PitchDay, una dintre cele mai importante competitii dedicate startup-urilor din Romania, in care tinerele afacericare vor reusi sa convinga juriul vor castiga premii in valoare totala de 100.000 de euro.

Ce este Startarium PitchDay?

PitchDay este un proiect Startarium, una dintre cele mai importante platforme online de educare si sustinere a antreprenorilor din Romania, dezvoltata de Impact Hub si ING. Desfasurat pentru prima oara in 2016, Startarium PitchDay include atat o componenta educationala si inspirationala prin sesiunile de conferinte si dezbateri, cat si o competitie prin care startup-urile pot obtine finantari in valoare totala de 100.000 de euro.

Cum se desfasoara competitia PitchDay 2017?

Pana pe 23 octombrie 2017, antreprenorii cu o afacere de 1-3 ani din intreaga tara se pot inscrie pe site-ul competitiei. Dupa etapa de preselectie a inscrierilor online, cele mai bune 100 de startup-uri vor fi invitate la un interviu, pentru a fi evaluate de juriu in cadrul evenimentului de pe 16 noiembrie de la Auditorium Pallady Bucuresti.

In urma primei runde de jurizare din ziua evenimentului, doar 10 antreprenori vor trece mai departe in finala si vor sustine un pitch de 3 minute in fata unui juriu format din experti in business si investitori si a audientei de peste 500 de persoane.

Castigatorii acestei adevarate curse de rezistenta vor fi premiati astfel:

Locul 1 – 70.000 de euro;

Locul 2 – 20.000 de euro;

Locul 3 – 10.000 de euro.

Regulamentul competitiei si mai multe detalii despre participare sunt disponibile pe site-ul evenimentului.

"PitchDay-ul este punctul culminant al Startarium, in fiecare an. Daca de la inceputul anului pana in octombrie am pus in lumina campaniile de crowdfunding, resursele educationale, evenimentele inspirationale sau programul de accelerare – toate dedicate antreprenorilor, la final de an, reflectoarele sunt pe ei – pe antreprenorii care au curajul sa creeze pitch-ul perfect si sa ceara 100.000 euro. PitchDay-ul este o ocazie extraordinara de invatare – sper ca antreprenorii la inceput de drum sa profite de aceasta oportunitate", spune Catalin Vasile, Head of Advisory Channels Management ING.